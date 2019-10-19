Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 2 yaptı
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THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 2 yaptı

1 saat önce

THY Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı mutlu kapadı.

THY Euroleague'de Türk takımları 2'de 2 yaptı, System.String[]

THY Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı mutlu kapadı.


THY Euroleague'in 3. haftası oynanan dün karşılaşmalarla sona erdi. Bu haftayı Türk takımları galip kapadı. Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Saski Baskonia'yı 87-80 yenerken sezonun ilk galibiyetini elde etti. Anadolu Efes de İspanya deplasmanında mücadele ettiği Valencia Basket'i 83-78'lik skorla yenerek bu sezon ikinci galibiyetini aldı.


Ligde 3 hafta geride kalırken Barcelona ile CSKA Moskova yenilgisiz takımlar olarak dikkat çekiyor. Barca averajla zirvede bulunurken, Moskova ikinci, Bayern Münih de üçüncü sırada yer aldı. Haftayı Anadolu Efes 5., Fenerbahçe de 16. sırada tamamladı.


Euroleague'de haftanın toplu sonuçlar ise şöyle:


Zalgiris Kaunas: 86 - Real Madrid: 73


CSKA Moskova: 99 - BC Khimki Moskova: 86


Fenerbahçe Beko: 87 - Saski Baskonia: 80


Maccabi FOX Tel Aviv: 84 - Kızılyıldız: 69


Bayern Münih: 104 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 63


Panathinaikos: 78 - EA7 Olimpia Milano: 79


Olympiakos: 68 - Zenit Saint Petersburg: 77


Valencia Basket: 78 - Anadolu Efes: 83


FC Barcelona: 103 - ALBA Berlin: 84 - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:24 Kaynak: İHA
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