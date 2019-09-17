Son Dakika Haberleri: THY, Galatasaray'ın Avrupa maçları forma sponsoru oldu
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THY, Galatasaray'ın Avrupa maçları forma sponsoru oldu

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.

THY, Galatasaray'ın Avrupa maçları forma sponsoru oldu, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapılan anlaşma çerçevesinde sarı-kırmızılı takım bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda THY logolu forma ile boy gösterecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.

Türk Hava Yolları, Galatasaray, Futbol, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu
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