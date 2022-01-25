Üye Girişi
THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu - Son Dakika

THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu

25.01.2022 15:01

Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hava trafiği de felç oldu. Hava şartları ve pistlerin durumundan dolayı tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda geceyi geçirmek durumunda kalan yüzlerce yolcu için firma yetkilileri karton ve sandviç dağıtırken, bugün ortaya çıkan bir video ise sosyal medyada gündem oldu. Havalimanındaki çok sayıda yabancı yolcu yaşadıkları mağduriyet nedeniyle "We need Hotel" (Otele ihtiyacımız var) protestosu yaptı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kuvvetlenen kar yağışı nedeniyle araç trafiğinde olduğu kadar hava trafiğinde de büyük sıkıntılar yaşandı.

TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Megakentte hava şartları ve pistlerdeki durumdan dolayı tüm uçuşlar durdurulurken, Türk Hava Yolları'ndan bugün yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece saat 00.00'a kadar durdurulduğu ifade edildi.

Kar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculardan 'Otele ihtiyacımız var' protestosu

GECEYİ HAVALİMANINDA GEÇİRECEKLERE KARTON DAĞITILDI

Hava muhalefeti nedeniyle geceyi İstanbul Havalimanı'nda geçiren yüzlerce vatandaşa yetkililer tarafından üzerinde yatmaları için karton dağıtıldığı ve sandviç verildiği sosyal medyada paylaşılan görüntülere de yansırken, bugün ise dikkat çeken bir başka gelişme yaşandı.

Kar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculardan 'Otele ihtiyacımız var' protestosu

YOLCULARIN PROTESTOSU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dün geceden beri İstanbul Havalimanı'nda bekleyen çok sayıda yabancı yolcu, yetkilileri göreve çağırarak "We need hotel" (Otele ihtiyacımız var) protestosunda bulundu. Yolcuların protesto anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
500

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan 'Otel istiyoruz' protestosu - Son Dakika


Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Dünyaca ünlü star Inna, hava şartları nedeniyle Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna, hava şartları nedeniyle Çorlu'da mahsur kaldı         
14:31
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
14:56 Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı
14:40 Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş
14:34 Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında
14:31 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Ömer ölmedi mi? Mazo ve Han kardeş mi?
14:31 Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide
14:19 İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait
14:17 İzzet Yıldızhan eleştirilere sessiz kalmadı! ''Kimse bana iftira atamaz, bedel ödeyeceksiniz''
14:13 Çinli iş insanları, Türk ortaklarını dolandırdı! Bunalıma giren oğul, intihar etti
14:01 Oğuzhan Özyakup'a İzmir'den sürpriz talip! Pazarlıklar başladı
13:59 Türünün 260 yıl sonra bulunan ilk örneği! Tarlasında bulduğu bozuk paranın değeri şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 15:08:52. #1.12#
SON DAKİKA: THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement