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Tıbbi atıklar denize sürükleniyor - Son Dakika

Tıbbi atıklar denize sürükleniyor

16.11.2021 11:46
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor

ZONGULDAK'ta 2009 yılında yeni katı atık depolama tesisi yapılması ile çöp dökümüne kapatılan alanda oluşan 'çöp dağı', yıllar geçmesine rağmen kaldırılmadı.

ZONGULDAK'ta 2009 yılında yeni katı atık depolama tesisi yapılması ile çöp dökümüne kapatılan alanda oluşan 'çöp dağı', yıllar geçmesine rağmen kaldırılmadı. TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan, dalgaların çöp dağının altını oyarak evsel ve tıbbi atıkların denize karışmasına neden olduğunu, Karadeniz'in yıllardır bu şekilde kirlendiğini söyledi.

Kentte belediyelerin topladığı evsel atıklar, 1980 yılından 2009 yılına kadar Kozlu ilçe girişindeki sahil yolu üzerindeki alana döküldü. Daha sonra çöpler, Sapça mevkisinde Katı Atık Depolama Tesisi'ne taşındı. Zonguldak Belediyesi, eski çöp bölgesini yeşil alana dönüştürülerek halkın kullanımına açılmasına karar verdi. Ancak geçen sürede atıklar toplanmadığı gibi, üzeri toprakla ve hafriyatla örtülen alan adeta 'çöp dağı' oldu. Uzun yıllardır dökülen evsel atıkların yanı sıra tıbbi atıklar da bölgede kirlilik oluşturdu. Atıklar, dalgalarla birlikte denize karıştıktan sonra sahillere yayılıyor. Sahil şeridinde açıkta görülen şırınga, enjektör, serum şişeleri, plastik atıklar çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığını da tehdit ediyor. Çöp dağının kıyı şeridinde toprak aralarından sarkan poşet, plastik ve tıbbi atıklar dikkat çekiyor.

'ARTIK BİR ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR'TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan, çöp döküm alanının kapatılmasının ardından 12 yıl geçtiğini ancak bölgenin temizlenmediğini söyledi. Alanın bir an önce deniz ile irtibatının kesilmesi gerektiğini belirten Aydan, "Son yıllarda iyi bir gelişme olarak buraya artık atık dökülmüyor. Belediye başka bir tesis yaptı. Ancak burada çok uzun yıllar biriktiği için çöpler, üzerleri toprakla kapatılsa dahi dalgalarla rüzgarda ve her fırtınada bu atıklar denize karışıyor. O bizim çöplerimizi alıyor ve sahillere taşıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Buranın içerisinde enjektör gibi tıbbi atıklar da var. Buraya en kısa sürede artık çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.'TEPE OLARAK GÖRÜLEN YER ASLINDA ÇÖP DAĞI'

Sahile olta ile balık tutan Yavuz Turak (54), eski çöp döküm alanından denize karışan atıkların bölgede çevre kirliliğine yol açtığını belirterek, "Buradaki çevre kirliliğin en başında buraya dökülen çöplerin denize karışması. Denizin altı bu bölgede olduğu gibi çöp. Kozlu sahilini yürüdüğünde şerit, tıbbi atıklarla dolu. Serumlar, enjektörler her şey var. Deniz artık dışarı atmaya başladı. Yıllardır biriken çöpler. Burada görülen tepe; doğal değil. Altı hep çöp. Ayrıca metan gazı da olduğunu düşünüyorum. Dalga vurdukça buraya atıkları olduğu gibi alıyor" diye konuştu.


- Zonguldak
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor
Tıbbi atıklar denize sürükleniyor

Karadeniz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tıbbi atıklar denize sürükleniyor - Son Dakika


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