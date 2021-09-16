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Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı

16.09.2021 16:28
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı, System.String[]

Afyonkarahisar'da bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nın açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar'da bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nın açılışı yapıldı. Çalıştayın açılışında konuşan eski Orman ve İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hastalıkla mücadelede bitkilere daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek Afyonkarahisar'ın çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu kaydetti.

6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Çalıştayın açılış programına Vali Gökmen Çiçek, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Irak Özel Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin akademisyenleri ve daire müdürleri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "İnşallah ilimiz tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda da ülkemize katkı sağlayacak. Çok büyük katkılarımızın olacağına inanıyorum. Biz Afyonkarahisar'da farklı bir çalışma modeli geliştirdik. Bizim milletvekillerimizle 3 saat toplantı yaptık. Bu toplantıda yol haritasına hepimiz harfiyen uyuyor. Köylerde buluştuğumuz, dağlarda buluştuğumuz Afyon'un her yerinde birlikte olduğumuz Valilik belediye ayrımı yapmadığımız bir çalışma modeli geliştirdik hep beraber. Biz ilin yönetimine dair her şeyi istişare ediyoruz" dedi.

"Tıbbi ve aromatik bitkilerin büyük çoğunluğuna ormanlarımız ev sahipliği yapıyor"

Bu seneki çalıştayın ana temasının "Tıbbi Bitkilerde Hammaddeden Sağlık ve Ticarete Dönüşüm" olduğuna dikkat çeken Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Veysel Eroğlu, "Çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir akademisyen ve uzun yıllar çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, çalıştay gibi ilmi toplantılara katılan ve tertip eden birisi olarak bu toplantıların çok faydalı olduğunu ifade etmek istiyorum. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda da ülkemizde çalışmalar yapan çok kıymetli ilim insanlarımız var. Bu sebeple tertip edilen çalıştayın neticelerinin hem sektör adına hem de ülkemiz adına çok faydalı olacağından eminim. Tıbbi ve aromatik bitkilere geçmeden önce ülkemizde gerçekleştirdiğimiz ormancılık faaliyetlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü tıbbi ve aromatik bitkilerin büyük çoğunluğuna ormanlarımız ev sahipliği yapıyor" dedi.

"Bitkileri 'koca karı ilacı' diye tanımlayarak basitleştirmeye çalıştılar"

Hastalıkların önlenmesinde bitkilire daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Eroğlu, "Aslında ülkelerin cari açığının en önemli kalemi petrol ve enerji gibi görülse de ilaç sektörü de büyük bir cari açık oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi dönemi ile birlikte bu durumu daha iyi anladık. Peki bu durumda dışarıdan ithal edilen ilaçlar ne kadar sağlıklıdır. Bir ilaç, bir hastalığa deva olurken, o ilacın prospektüsüne baktığımızda bir sayfa yan etkisinden bahsediliyor. İlaçlar elbette gereklidir ama ilaç daha çok hastalıktan sonra kullanılır. Bizim hastalıkların önlenmesi için bu bitkilere daha fazla ihtiyacımız vardır. Eskiden dedelerimiz, ninelerimiz bu bitkileri kullanırlardı. Ama birileri çıkıp bu bitkileri 'koca karı ilacı' diye tanımlayarak basitleştirmeye çalıştılar. Biliyorsunuz daha önce bizim sağlıklı tereyağımız varken birileri margarini hayatımıza soktu. Ama şimdi toplumumuz bu gerçeği anladı ve tekrar tereyağına dönüş yaptı. Ben inanıyorum ki bu bitkiler de daha çok kullanılmaya başlanacak. TBMM çatısı altında bir Araştırma Komisyonu kurulması son derece isabetli olmuştur" diye konuştu.

"Afyonkarahisar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip"

Afyonkarahisar'ın çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu kaydeden Eroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar; Akdeniz, Ege ve Sibirya iklim bölgesinin kesişim noktasında olması sebebiyle çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir. İlimizde 350 civarında endemik bitki türü bulunmaktadır. 2012 yılında Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezini kurduk. Müdürlüğümüz, ülkemizde yayılış gösteren her türlü tıbbi ve aromatik bitkinin tanıtımını yapmak, ekonomiye kazandırılmasına yönelik adımlar atmak, gıda kozmetik ilaç gibi farklı sektörlere hizmet edecek şekilde ilmi çalışmalar yapmaktadır. Merkezde 2019 yılında bitki kurutma ve işleme tesisi de hizmete alınmıştır. Tesiste Orman Genel Müdürlüğü marka adı olarak kullanılmakta olup, toplamda 24 çeşit bitki çayı, 6 çeşit bitki yağının ve yabanıl meyve sirkesinin üretimi yapılmaktadır. Bölgemize has endemik bir çeşit olan Afyon Dağ Çayı (Sideritis Akmanii) satış listesinin nadir çeşitlerden biridir. Şuanda PTT ile yapılan anlaşma ile bu merkezden bitkisel çaylar, bitkisel yağlar ve bitki fidanı olmak üzere 3 ayrı kategoride 24 tabii bitkinin PTT kargo ile online satışı yapılmaktadır." - AFYONKARAHİSAR

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı

Karahisar, Bitki, Afyon, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika


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