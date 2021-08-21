Bakan Muş: "İnşallah amacımız, 2023'le beraber Türkiye'yi cari fazla veren bir ülke noktasına taşımak olacaktır" - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ""İnşallah amacımız, 2023'le beraber Türkiye'yi cari fazla veren bir ülke noktasına taşımak olacaktır. Çok yaklaştık, inşallah bu yıl çok az vereceğiz ama önümüzdeki yıl artık cari fazla vermek istiyoruz. Önümüzdeki yıl artık Türkiye'yi cari fazla veren ülkeler kategorisine koymak istiyoruz." dedi.

Muş, İskenderun Limanı'ndaki incelemelerin ardından beraberindekilerle Hatay Valiliğini ziyaret etti.

Burada Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından karşılanan Muş, Valilik girişindeki Şeref Defteri'ni imzaladı, ilgililerle görüştü. Daha sonra AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret eden Muş, partililerle bir araya geldi.

Muş, burada yaptığı konuşmada, siyasete gençlik kollarında başladığını ve bugünlere kadar partinin çeşitli kademelerinde görev yaptığını söyledi.

Hatay'ın hoşgörülü bir kent olduğunu ifade eden Muş, kentin güzel bir enerjiye sahip olduğunu belirtti.

AK Parti teşkilat mensuplarının zor görevler üstlendiğini anlatan Muş, şunları ifade etti:

"Particiliğin, siyasetçiliğin ne olduğunu, hangi emeklerle binbir gayretle nasıl cefa çekilerek, fedakarlık yapılarak icra edildiğini iyi biliyorum. Dolayısıyla bu açıdan teşkilatımızın her bir mensubuna, her bir ferdine teşekkür ediyorum. Çünkü sizler olmasanız, bu gayret ve emek olmasa siyaset çok zor olur. Bizlerin bir taraftan devlet görevimiz var, bir taraftan da parti üyesiyim. AK Parti üyesiyim. Partili kimliğimde var. Siz bir taraftan kendi işinizi gücünüzü takip ediyorsunuz bir taraftan da siyasetle uğraşıyorsunuz. Sizin yaptığınız benim nazarımda hepsinden daha kıymetli ve değerli. Bu açıdan tekrar sizlere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum."

Muş, Hatay milletvekilleriyle parlamentoda beraber çalıştıklarını ve aralarında ağabey kardeş hukukunun bulunduğunu ifade etti.

Kentte güzel birlik ve beraberliğin olduğuna değinen Muş, "Adem Bey'in İl Başkanı olmasından sonra bu birliktelik, beraberlik ve buradaki sinerjinin daha da yükseldiğini, daha da katlandığını müşahede ediyorum. Bu açıdan bu birliktelik, beraberlik mutlaka sonuçlara da Hatay'da yansıyacaktır. Hatay bize ciddi anlamda destek veren bir ilimiz. Milletvekillerimiz, teşkilatımız, il başkanlığımız, belediye başkanlığımızın bu birlikteliği inanıyorum ki 2023 seçimlerine doğru çok daha farklı katkı olarak bize geri dönüşü olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Dünyaya örnek gösterebilecek bir il"

Muş, Hatay'ın kültür, sanayi, ticaret ve turizm alanlarında önemli bir il olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"İlimiz tarihi bir kent. Çok eski bir kent. Dolayısıyla kıymetli bir şehir. Huzurlu bir kent. İnsanlar birbirleriyle barışık, iç içe yaşamayı benimsemiş. Asayiş olaylarının düşük olduğu bir kent. 2 milyona yakın, 1 milyon 600 bin nüfusu, 400 bin Suriyeli misafir olmasına rağmen herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı bir il. İşte bu Hatay'ın hoşgörüsünü, Hatay'ın aslında kendi içerisinde oluşturduğu kardeşlik hukukunun göstergesi. Bence dünyaya örnek gösterebilecek bir il. Bu vilayetimiz sanayide de öncü bir kent. Çok ciddi sanayi yatırımlarının olduğu bir ilimiz. Bugün limanımızı gezdik. Orada yapımı devam eden büyük yatırımlarımız söz konusu. Bir taraftan da devasa, ucu bucağı görünmeyen bereketli Amik Ovası'nın toprakları ve hemen onun üzerindeki tarihi ve kültürel alanlar. Dolayısıyla bu 4'ünün bir araya geldiği bir il, daha da ileri gidecektir."

Muş, Hatay'da beklenen bazı yatırımlar olduğunu kaydederek, "Milletvekillerimiz çalışıyor, il başkanlığımız bu noktada belediyelerle çalışıyor. Biz de üzerimize düşen tarafıyla alakalı çaba içerisinde olacağız. Birkaç yatırımımız söz konusu bölgede. Bu yatırımların hayata geçmesiyle beraber Hatay'ın bir sıçrayış yapacağının da bunlar göstergesi. Yatarım anlamında ekonomik faaliyet anlamında bir sıçrama noktasında epey bir kısmı halledilmiş, belli bazı prosedürler kısmında kalmış. İnşallah onların tamamlanmasıyla beraber yatırımlar vücut bulacaktır. Yatırımlar faaliyete geçmiş olacaktır ve bunlar da Hatay ilimize daha farklı bir katkıyı sağlayacaktır." diye konuştu.

Birlikten kuvvettin doğacağını anımsatan Muş, şöyle devam etti:

"Biz Ticaret Bakanlığını iyi idare edeceğiz, görevimizi iyi yapacağız. İl Başkanlığımız buradaki siyasi vazifesini yapacak. Milletvekillerimiz zaten büyük bir içtenlik ve beraberlik içerisindeler. Bu başarıyı getirecek. Her anlamda başarıyı getirecek. Dolayısıyla bu ülkeye daha uzun yıllar partimiz, milletvekillerimizin, partimizin çeşitli kademelerindeki üyelerimiz hizmet edecektir ve Türkiye'yi arzu ettiğimiz noktaya çıkaracağız. Tepe noktaya kadar geldik. İhracatımızda, ekonomimizde ciddi bir toparlanma söz konusu. Bugün gördüğümüz rakamlar, artık iki haneli ihracat rakamlarına ulaştık. İnşallah bundan sonrasında amacımız, bu haneleri farklı farklı yukarıya doğru revize etmek olacak. Dolayısıyla bunları daha yukarı çıkaracak çalışmalar, yatırımlar da oluyor. Geleceğimiz bugünümüzden daha iyi olacaktır. Buna emin olabilirsiniz."

Muş, dünyanın çok değişken ve dinamik olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"10 gün önceki dünyayla 10 gün sonraki dünya bambaşka. Kadim bir ülke, şehrimiz var. Bütün bu değişiklikleri, hengamelere rağmen istikametinden, vizyonundan ayrılmayan bir Türkiye var. Dünyada ülkesini, milletini, milletinin refahını ve huzurunu daha fazla yukarıya taşıyacak bir iktidar, bir lider var. İnşallah amacımız, 2023'le beraber Türkiye'yi cari fazla veren bir ülke noktasına taşımak olacaktır. Hedeflerimiz arasında bu vardır. Çok yaklaştık, inşallah bu yıl çok az vereceğiz ama önümüzdeki yıl artık cari fazla vermek istiyoruz. Önümüzdeki yıl artık Türkiye'yi cari fazla veren ülkeler kategorisine koymak istiyoruz. Diğer göstergelerimiz hamdolsun çok daha iyi. Bunun yansıması refah, milletimize hayat standardının yükseliş olacaktır. Daha iyi bir Hatay'da, Türkiye'de yaşam olarak geri dönüş olacaktır. Bu uğurdaki mücadelemizi sürdürmeye, ülkemizi büyütmeye, milletimizin refahını arttırmaya devam edeceğiz. "

Muş'a AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi ve İl Başkanı Adem Yeşildal da eşlik etti.