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TİCARET BAKANI MUŞ IRAK İLE 20,7 MİLYAR DOLAR İKİLİ TİCARET HACMİNE ULAŞTIK - Son Dakika

TİCARET BAKANI MUŞ IRAK İLE 20,7 MİLYAR DOLAR İKİLİ TİCARET HACMİNE ULAŞTIK

19.11.2021 13:57

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Irakla ticaretle ilgili, "Cumhurbaşkanlarımız tarafından kısa vadede 20 milyar dolar tutarında ikili ticaret hacmine ulaşılması hedefi ortaya konulmuştu.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Irakla ticaretle ilgili, "Cumhurbaşkanlarımız tarafından kısa vadede 20 milyar dolar tutarında ikili ticaret hacmine ulaşılması hedefi ortaya konulmuştu. 2020 yılı itibariyle; salgına rağmen bu hedefi aşmış bulunduğumuzu ve 20,7 milyar dolar ikili ticaret hacmine ulaştığımızı ifade etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'na katıldı. Şişli'de bulunan bir otelde düzenlenen foruma Bakan Muş'un yanı sıra Irak Ulaştırma Bakan Yardımcısı Talib Abdullah Baish, Irak Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaıd, Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Irak ve Türk İş dünyasının temsilciler katıldı.

"Irak, daima önem verdiğimiz bir komşumuzdur" diyen Bakan Muş, " Her ne kadar Türkçe'de 'Irak' kelime anlamı olarak 'Uzak' demek olsa da Irak bize hem gönül olarak hem de coğrafi olarak çok yakındır. Halklarımız arasındaki kardeşlik bağları çok güçlüdür.Bu nedenle, Irak'ta kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından fevkalade önemlidir.Irak bizim için sadece sınır komşusu değil; kadim tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz kardeş bir ülkedir" dedi.

"20,7 MİLYAR DOLAR İKİLİ TİCARET HACMİNE ULAŞTIĞIMIZI İFADE ETMEKTEN BÜYÜK BİR KIVANÇ DUYUYORUM"

Bakan Muş,? 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var' öğüdüne uygun şekilde el ele verdiğimizde, tüm hedeflerimize ulaştığımızı ve özellikle ikili ticari ilişkilerimizde önemli gelişmelerin yaşandığını görüyoruz .Bu kapsamda, hatırlayacağınız üzere, 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından kısa vadede 20 milyar dolar tutarında ikili ticaret hacmine ulaşılması hedefi ortaya konulmuştu. 2020 yılı itibariyle; salgına rağmen bu hedefi aşmış bulunduğumuzu ve 20,7 milyar dolar ikili ticaret hacmine ulaştığımızı ifade etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum. Bu başarı, hiç şüphesiz Ortadoğu coğrafyasındaki tüm çalkantılara rağmen, ülkelerimizin değerli ve fedakar iş insanlarına aittir. Şundan eminim ki, ekonomik işbirliğimiz diğer alanlardaki beraberliğimizi de perçinleyecektir. ve böylece kurduğumuz güçlü ticari bağlar; kalkınmayı, kalkınma da halklarımıza daha fazla refahı getirecektir" diye konuştu.

"11 BİN 500 FİRMAMIZ IRAK'A İHRACAT YAPMIŞTIR"

Irak ve Türkiye'nin, iki önemli ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Muş, "2020 yılında Irak, ülkemizin dünyaya ihracatında 4. sıradadır. Ülkemiz ise Irak'ın dünyaya ihracatında 3. sıradadır. 2020 yılında yaklaşık 11.500 firmamız Irak'a ihracat yapmıştır. Irak'a ihracatımızda zengin bir ürün çeşitliliği mevcut olup, hemen her sektörümüzün Irak ile iş yaptığını vurgulamak isterim. Ayrıca, salgın öncesinde 2019 yılında, sağlık, eğitim ve diğer amaçlarla Irak'tan ülkemize 1.3 milyon Irak vatandaşı gelmiştir.Bu temaslar ve ticari ilişkiler sayesinde halklarımız arasındaki kültürel bağ kuvvetlenmektedir" dedi.

"PROJELERİN TOPLAM BEDELİ 6,5 MİLYAR DOLAR OLMUŞTUR"

Bakan Muş, "Türk firmalarının 2017 yılından bu yana üstlendikleri projelerin toplam bedeli 6,5 milyar dolar olmuştur. Bu rakamın önümüzdeki süreçte çok daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyoruz. Söz konusu etkinlik ile hem Irak'ın imarı, kalkınması, huzuru ve refahı için; hem de ülkemiz ekonomisi için oldukça faydalı işbirliklerinin kurulmasını öngörüyor; bu işbirliklerinin ülkemiz arasındaki bağı daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum. Türk müteahhitlik firmaları gerek tecrübeleri, gerekse ulaştıkları ileri teknoloji ve beceri seviyesiyle önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek her türlü projede yer almaya hazırdır. Bugün, iş insanlarımızın ve Iraklı işveren idarelerin çok verimli görüşmeler yapacağından eminiz.Forum vesilesiyle iş insanlarımız, yatırım ve müteahhitlik projelerinin yanı sıra ürün ticareti için bağlantı kuracak; ve Irak heyetinin kıymetli temsilcileri ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirebileceklerdir" ifadesini kullandı.

TİCARET BAKANI MUŞ IRAK İLE 20,7 MİLYAR DOLAR İKİLİ TİCARET HACMİNE ULAŞTIK
TİCARET BAKANI MUŞ IRAK İLE 20,7 MİLYAR DOLAR İKİLİ TİCARET HACMİNE ULAŞTIK
TİCARET BAKANI MUŞ IRAK İLE 20,7 MİLYAR DOLAR İKİLİ TİCARET HACMİNE ULAŞTIK
TİCARET BAKANI MUŞ IRAK İLE 20,7 MİLYAR DOLAR İKİLİ TİCARET HACMİNE ULAŞTIK

Türkiye, dolar, Irak, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TİCARET BAKANI MUŞ IRAK İLE 20,7 MİLYAR DOLAR İKİLİ TİCARET HACMİNE ULAŞTIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİCARET BAKANI MUŞ IRAK İLE 20,7 MİLYAR DOLAR İKİLİ TİCARET HACMİNE ULAŞTIK - Son Dakika
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