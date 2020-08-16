Ticaret Bakanı Pekcan başkanlığında 16. İstişare Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan başkanlığında 16. İstişare Kurulu Toplantısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında istişare kurulunun 16. toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Pekcan başkanlığında 16. İstişare Kurulu Toplantısı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında istişare kurulunun 16. toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bakan Pekcan, "Sanayi üretimi endeksinde yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da 1. sırada yer aldık. Zaten ilk çeyrekte büyümede G-20 ülkeleri arasında yüzde 4 buçuk büyüme ile birinci sıraya gelmiştik" dedi.

Pekcan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde Nisan ayında 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatın, Mayıs ayında 9 milyar 956 milyon dolara, Haziran ayında 13 milyar 462 milyon dolara ve Temmuz'da da 15 milyar 11 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Ayrıca Bakan Pekcan, bu değer ile en yüksek ikinci Temmuz ayı ihracat değerinin gerçekleştiğini söyledi.

Haziran ayında yüzde 82,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,5'e altın hariç olarak karşılama oranının ise yüzde 94'e ulaştığına işaret eden Pekcan, bundan sonraki dönemde de ihracat artışının devamını beklediklerini dile getirdi.

"Sanayi üretimi endeksinde yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da 1. sırada yer aldık"

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, sanayi üretim endeksi, reel kesim güven endeksi gibi ekonomik göstergelerin pozitif yönde gittiğini belirten Pekcan, "Sanayi üretimi endeksinde yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da 1. sırada yer aldık. Zaten ilk çeyrekte büyümede G-20 ülkeleri arasında yüzde 4 buçuk büyüme ile birinci sıraya gelmiştik. Bu veriler ve iç piyasanın canlanması memnuniyet verici" şeklinde konuştu.

Esnafa ve küçük işletmelere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığınca önemli destekler verildiğini hatırlatan Pekcan, Türk Eximbank'ın da Türkiye'den mal ve hizmet ihracatı ile ilgili kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kapasite artırılması yönünde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Dijitalleşme tam gaz devam

Pandemi sürecinde e-ticaret ve e-ihracat hacminin arttığına dikkati çeken Pekcan, Ticaret Bakanlığının resmi olmayan verilerine göre, 2019 yılı itibarıyla e-ticaret hacminin 136 milyar TL olarak gerçekleştiğini, 2020 yılı 6 aylık e-ticaret verilerini de en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Pandemi sürecinde işletmeleri, e-ticarete yöneltmek için Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademisi gibi eğitim portallarını devreye soktuklarını anlatan Pekcan, bunun dışında e-ticaret eğitimlerini devreye aldıklarını söyledi.

Pekcan, daha çok esnafı, KOBİ'leri, kadın ve genç girişimcileri ve girişimcileri e-ticaret alanına yönlendirmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, buna yönelik de eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Bakanlığın sanal ticaret heyetleri, fuar çalışmaları hakkında da bilgi veren Pekcan, "Sektörel ticaret heyetlerimiz çok talep görüyor ve artık çok sayıda ülkeyle buna devam ediyoruz. 10-21 Ağustos'ta Meksika- Kolombiya Genel Sanal Ticaret Heyeti gerçekleşiyor, daha sonra da Almanya ile Genel Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

İhracatı tabana yayacak önemli proje gün sayıyor

Bakanlık olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, ihracatçıların da bu konuda çok istekli olduğunu belirten Pekcan, "Bakanlığımızın çok önemli projelerinden biri olan 'Kolay İhracat Platformu'nun birinci fazı tamamlanarak kullanıma hazır hale geldi. İhracatı tabana yaymayı amaçlayan söz konusu sistemin en kısa sürede tanıtımını yaparak, devreye alacağız" ifadesini kullandı.

Pekcan, sistemle ihracat yapmak isteyenlerin, ihraç etmek isteği ürüne ilişkin bilgilerden, ülke bilgilerine o ülkedeki pazar verilerinden, ihracatı yapılacak ürünü doğrudan etkileyen mevzuata, uluslararası anlaşmalardan doğan haklardan, ülkelerdeki vergi, kota gibi bilgilere akıllı ihracat robotu vasıtasıyla çok rahat ulaşabileceğini söyledi.

"Bu dönemde ikili ilişkilerimizi ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde yürütüyoruz"

Ticari diplomasi faaliyetlerine de değinen Pekcan, "2020 Ocak-Ağustos döneminde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile AB Ticaret Komiseri Phil Hogan'ın da aralarında bulunduğu 35 muhatabımızla ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ele aldığımız görüşmeler yaptık. Pandemi döneminde görüşmelerimizi daha çok videokonferans ve telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Bu dönemde ikili ilişkilerimizi ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Libya ile de uzun görüşmelerden sonra Türk müteahhitlik firmaları tarafından üstlenilen ve 2011 yılında yaşanan olaylardan sonra yarım kalan müteahhitlik projelerinin tekrar hayata geçirilmesine yönelik yol haritasına yönelik mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlatan Pekcan, imzalanan bu anlaşmanın Türk firmaları ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma niteliğinde olduğunu söyledi.

Ayrıca, Bakan Pekcan şunları kaydetti:

"Bu hem firmalarımızın alacaklarından, avans ödemelerine; teminat mektuplarından, makine-ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlara; fiyat artışlarından, projelerin devam edip etmemesine ve devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuları ele alan ayrıca har iki tarafın kendini güvende hissedeceği, Türkiye-Libya işbirliğinin önünü açacak bir anlaşma. Bu süreçte Türkiye Müteahhitler Birliği ve DEİK başta olmak üzere tüm STK'lara hem sabırları hem de katkıları için teşekkür ediyorum. Tam bir özel sektör kamu işbirliği sergiledik."

Öte yandan, katılımcı STK başkanları da toplantıda özetle normalleşme sürecinde, Türkiye ekonomisinin gösterdiği performansa değinirken, önümüzdeki dönemde başta dijitalleşme çalışmaları olmak üzere gündemlerinde olan ticari etkinlikler konusunda bilgi paylaştı.

Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TMB Başkanı Mithat Yenigün katıldı. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan başkanlığında 16. İstişare Kurulu Toplantısı - Son Dakika Ekonomi
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