Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi... - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan: "Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi...

08.10.2020 19:56

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ülkemiz ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi hedefliyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ülkemiz ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu portalda ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için ürün ve firma bilgisi, mevzuat bilgisi, talepler ve firma eşleştirme gibi unsurları içeren bir içeriğe sahip olmasını öngörüyoruz. Buna ilaveten önümüzdeki sene gerçekleştirilecek foruma kadar Türkiye ile Afrika arasında bir E-ticaret platformunun kurulması hususunun öncelikli hedeflerimiz arasında olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. 2016 yılından bu yana düzenlenen Türkiye-Afrika İş Forumu'nun Covid-19 pandemisi dolayısıyla sanal ortamda gerçekleştirildiğini aktaran Pekcan, çalışmanın 2021 yılında yapılacak Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na zemin hazırlayacağını söyledi. 46'sı Afrika ülkesinden 81 ülkeden 2 bin 500 iş adamının etkinliğe katılım sağladığının altını çizen Pekcan, 'Türkiye-Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar' ana temasıyla gerçekleştirilen toplantının başarılı geçtiğini belirtti. Covid-19 pandemisinin küresel ekonomi ve küresel ticarete etkileri, bu sürecin Afrika kıtasına ne ölçüde yansıdığı ve ticaretin geliştirilmesi için yeni tedbirlerin ele alındığı toplantıyla ilgili Pekcan, "Pandemi üretim ve tedarik süreçlerinin kesintisiz akışının ne derece önemli olduğunu bizlere yeniden gösterdi. Bu noktada Afrika kıtasında hayata geçirilmeye çalışılan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nın kıta için önemi bir kere daha ortaya çıktı. Bu süreçte işbirliği ve dayanışmanın ne derece önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu bakışla, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında işbirliğini nasıl arttırabileceğimizi katılımcı ülkelerin ilgili bakanları ile etraflıca değerlendirme imkanı bulduk" dedi. B

Türkiye ile Afrika arasında uygulamaya koyulacak projeler hakkında da bilgi veren Pekcan, "Ülkemiz ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu portalda ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için ürün ve firma bilgisi, mevzuat bilgisi, talepler ve firma eşleştirme gibi unsurları içeren bir içeriğe sahip olmasını öngörüyoruz. una ilaveten, önümüzdeki sene gerçekleştirilecek foruma kadar Türkiye ile Afrika arasında bir E-ticaret platformunun kurulması hususunun öncelikli hedeflerimiz arasında olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.

Toplantıda sağlık konusunun ticaret ve yatırım boyutlarıyla da ele alındığını söyleyen Pekcan, "Afrika Sağlık Tedarik Platformu (AMSP) ile ülkemiz sağlık sektörünü ortak bir platformda buluşturarak medikal ekipman, hastane kurulumu ve yönetimi konularında deneyimli olan firmalarımızın Afrika'da aktif rol oynamalarını sağlayacağız. Bu sektörde kapsamlı ve kalıcı bir işbirliği başlatıyoruz" dedi.

Türkiye'den ve Afrika'dan kadın yöneticiler ve kadın liderleri bir araya getiren bir diyalog platformunun hayata geçirilmesi konusuna da önem verildiğini belirten Pekcan, 'Türkiye-Afrika Kadın Liderler Forumu' gibi etkinliklerin hayata geçirileceğine değindi. Pekcan bu projeyle, "Bu sayede hem bilgi ve deneyim paylaşımı yapabilir hem de yeni iş imkanları ve ortaklıklar kurulabileceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki dönem iş dünyası arasındaki temasları daha arttıracaklarını belirten Pekcan, "Bu noktada Afrika ülkeleri ile ülkemiz arasındaki KEK protokolleri esnasında gerçekleştirdiğimiz iş forumları aracılığıyla hem de Afrika Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile karşılıklı olarak birer ofis açılmasını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile 26,2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden Pekcan, ayrıca kıtada Türk firmalarının 6 milyar doları bulan yatırımları bulunduğunu söyledi. Bunun dışında müteahhitlik alanında Türk Eximbank'ın da destekleriyle Afrika ülkelerinde müteahhitlik projelerinin toplamının 70 milyar dolara ulaştığını belirten Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılında fiziki olarak gerçekleştirmeyi umdukları Zirve'ye kadar teknik çalışmaları önemli ölçüde tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek, 2021 yılındaki Zirve'de Afrika'nın pek çok ülkesinden konuklarımızı ağırlamayı, onları ülkemizde misafir etmeyi bekliyoruz."

(İHA)

Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi...
Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi...
Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi...
Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi...

Ruhsar Pekcan, Yatırım, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: 'Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi... - Son Dakika Ekonomi


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