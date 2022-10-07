Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacak

07.10.2022 08:56
Ticaret Bakanlığı 419 uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 419 ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek.

Ticaret Bakanlığı 419 ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ticaret Bakanlığındaki Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, ziraat, inşaat, makine, kimya, gıda mühendislikleri ile istatistik, iktisat, uluslararası ilişkiler, işletme, kamu yönetimi, hukuk ve maliyenin de bulunduğu öğrenim dallarından mezun 419 ticaret uzman yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınava KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

Başvurular dijital ortamda 7-16 Kasım döneminde alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Postayla veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca biri için başvuruda bulunabilecek.

Yazılı sınav 11 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Sınavın yeri ve saati adayların giriş belgelerinde belirtilecek. Sözlü sınav da Ankara'da gerçekleştirilecek. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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