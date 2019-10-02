Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylülde ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,08 artarak 15 milyar 220 milyon dolar, ithalat yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlığın, eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre eylülde ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,28 artarak 14 milyar 437 milyon dolara, ithalat da yüzde 0,92 artışla 16 milyar 478 milyon dolara yükseldi.

GTS'ye göre de ihracat yüzde 0,08 artarak 15 milyar 220 milyon dolara, ithalat yüzde 0,15 artarak 16 milyar 961 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 5,77 artışla 2 milyar 40 milyon dolar oldu. GTS'ye göre ise söz konusu açık yüzde 0,79 artışla 1 milyar 741 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde, ÖTS'ye göre yüzde 0,62 arttı ve 30 milyar 915 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre de dış ticaret hacmi yüzde 0,11 artışla 32 milyar 181 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ÖTS'ye göre Eylül 2018'de yüzde 88,19 iken bu yılın aynı ayında yüzde 87,62, GTS'ye göre ise söz konusu oran yüzde 89,8 iken yüzde 89,73 oldu.

En çok ihracat yapılan fasıllar

ÖTS'ye göre, eylülde en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 803 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 5 milyar 935 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 645 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 7 milyar 173 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 6 milyar 216 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 717 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre, eylülde en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 2 milyar 149 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 408 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 807 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

GTS'ye göre eylülde en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 268 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 509 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 841 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, televizyon, görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl GTS ve ÖTS'ye göre 3 milyar 263 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

GTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 376 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 108 milyon dolarla İngiltere ve 882 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 872 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 596 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 581 milyon dolarla Almanya takip etti.

ÖTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 275 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 56 milyon dolarla İngiltere ve 847 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat 1 milyar 859 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 536 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 485 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından eylülde tahsil edilen vergiler 11 milyar 889 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Eylül itibarıyla aktif limited şirket sayısı 845 bin 73, ticari işletme sayısı 726 bin 199, şube sayısı 207 bin 365, anonim şirket sayısı 134 bin 699, kooperatif sayısı 36 bin 75, kolektif şirket sayısı 35 bin 722, komandit şirket sayısı bin 779 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde eylül ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 986 bin 912, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 914 bin 775 olarak hesaplandı.