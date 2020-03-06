Ticaret bakanlığı uzmanları kooperatifçiliği anlattı - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzmanları tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Kumluca Ziraat Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akif Yılmaz, Tarım Ormancılık Bakanlığı Kumluca İlçe Tarım Müdürü İsa Akşit ve çiftçiler katıldı.



Toplantıda konuşma yapan Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, "Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu günlerde halkımızın daha çok üreterek ülkemizin kalkınmasına katkı yapmasını sağlamak için bu toplantılar önemlidir. Ayrıca bu toplantılarda, Kumluca'da ürettiğimiz domatesler tüketiciye neden 3 – 4 kat fazla fiyatlarla satılıyor sorusuna cevap bulanabilir" dedi.



Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise "Kumluca'da 300 kooperatif kurulabilir. Kurulursa bu 300 kooperatif Türkiye ekonomisine hakim olur diye bir algı oluşturulmak isteniyor. Bu algı yanlıştır. Burada yetkililerin ve basının önünde bunu dile getiriyorum" ifadelerinde bulundu.



İhracat konusunda bilgi verildi



Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akif Yılmaz ise kooperatifçiliğin Türk Tarımına sağlayacağı katkı açısından çok önemli olduğunu, özellikle kadınların kendi yörelerindeki ürünleri değerlendirerek kendi ayakları üzerinde durabilmelerine giden en etken yol olduğunu belirtti. Yılmaz, "Biz kooperatifçiliği anlatmak için Adana'dan yola çıktık. Akdeniz Sahili boyunca devam eden yolculuğumuz Muğla'da son bulacaktır" dedi.



Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Erdinç Yalçınkaya'da kooperatiflerin kurulması, işlevi ve yöresel ürünlerin değerlendirilmesi konularında bilgi verdi. İhracat Genel Müdürlüğü Uzmanlarından Asım Çalış da, kooperatifler tarafından üretilen ürünlerin ihracatı konularında katılımcılara bilgi verdi. - ANTALYA