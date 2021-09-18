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Ticari taksi yandı - Son Dakika

Ticari taksi yandı

18.09.2021 13:27
Ticari taksi yandı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesinde seyir halinde olan 48 T 4293 plakalı ticari taksi yanması sonucu kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesinde seyir halinde olan 48 T 4293 plakalı ticari taksi yanması sonucu kullanılmaz hale geldi.

Anmutalan Mahallesi Sarıca yolunda seyir halinde olan ticari taksinin motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. İçinde yolcu bulunmadığı öğrenilen ticari taksinin yanması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapılması sonrası Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası araçtaki alevler kontrol altına alınırken, ticari takside yangın sonrası büyük hasar oluştu ve araç kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA

Ticari taksi yandı
Ticari taksi yandı
Ticari taksi yandı

Armutalan, Marmaris, Muğla, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksi yandı - Son Dakika


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