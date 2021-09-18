Ticari taksi yandı - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası araçtaki alevler kontrol altına alınırken, ticari takside yangın sonrası büyük hasar oluştu ve araç kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA

Anmutalan Mahallesi Sarıca yolunda seyir halinde olan ticari taksinin motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. İçinde yolcu bulunmadığı öğrenilen ticari taksinin yanması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapılması sonrası Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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