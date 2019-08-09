Son Dakika Haberleri: TİGEM Genel Müdürü Işıkgece Ceylanpınar'da
Son Dakika Güncel Haber

TİGEM Genel Müdürü Işıkgece Ceylanpınar'da

1 saat önce

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Şanlıurfa'daki Ceylanpınar İşletmesi'nde incelemelerde bulundu.

TİGEM Genel Müdürü Işıkgece Ceylanpınar'da, System.String[]
TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Şanlıurfa'daki Ceylanpınar İşletmesi'nde incelemelerde bulundu.
Işıkgece ile beraberindeki AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Kaymakam Mehmet Keklik ve Belediye Başkanı Abdullah Aksak, TİGEM arazilerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgec, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ceylanpınar Belediyesi'nin arazi talebini Ankara'da değerlendireceklerini söyledi.
Belediye Başkanı Abdullah Aksak da ilçede başta sosyal alan olmak üzere istihdam alanlarının oluşturulması için TİGEM'de arazi talep ettiklerini belirterek, "TİGEM Genel Müdürümüze küçük kepez ve büyük kepezin arkasını istediğimizi ve bu alanlarda kuracağımız tesisler ile Ceylanpınarlılara hem sosyal alan hem de kurulacak organize sanayi bölgesiyle iş olanağı sunacağımızı belirttik. Talebimizin olumlu karşılanması halinde Ceylanpınar'da büyük dönüşümün düğmesine basacağız inşallah." diye konuştu.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Abdullah Aksak, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:30:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİGEM Genel Müdürü Işıkgece Ceylanpınar'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]