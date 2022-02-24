TİHEK Başkanı Kılıç'tan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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TİHEK Başkanı Kılıç'tan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama Açıklaması

24.02.2022 23:50
TİHEK Başkanı Kılıç'tan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin devletlerin eşit egemenliği, toprak bütünlüğüne saygı ve insan haklarının korunması yükümlüğü ilkeleri ile bağdaşık olmadığını belirterek, operasyonun başladığı andan itibaren yoğun...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin devletlerin eşit egemenliği, toprak bütünlüğüne saygı ve insan haklarının korunması yükümlüğü ilkeleri ile bağdaşık olmadığını belirterek, operasyonun başladığı andan itibaren yoğun ve kitlesel insan hakları ihlallerine sebebiyet verdiğinin görüldüğünü bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, insan onuruna yaraşır bir yaşam idesinin gerçekleştirilmesi misyonuna sahip olan insan haklarının, özellikle iki dünya savaşına şahitlik eden 20'nci yüzyılda yaşanan yoğun ve kitlesel ihlallerin akabinde daha güçlü referanslarla vurgulanmaya başladığını hatırlattı.

Bu kapsamda, insan haklarına yönelik yoğun bir kurumsallaşma ve normlaşma sürecine girildiğini belirten Kılıç, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde asgari standartları ortaya konulan bu sürecin ardından öncesiyle mukayese edilemeyecek düzeyde ilerlemeler kaydedildiğini, ayrıca savaş ve çatışmaların yaşandığı dönemde ortaya çıkan yoğun ve sistematik ihlallerin tekerrür etmemesi adına yoğun çabalar gösterildiğini anımsattı.

Bireylerin insan onuruna yaraşır biçimde yaşamasını temin etme amacı doğrultusunda insan haklarının, her durum ve şartta tüm kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından korunması ve saygı gösterilmesi gereken bir yükümlülükler seti ortaya koyduğunu aktaran Kılıç, "Küresel barış ortamını tehdit eden bir savaşın ya da saldırının insan hakları açısından kabulü ya da izahı mümkün değildir. Kullanılan yoğun şiddet araçları nedeniyle savaş ve çatışmalar, insan haklarının yoğun biçimde ihlal edildiği durumlara sebebiyet vermektedir. Başta yaşam hakkı olmak üzere her kuşak hakların en vahim ve kitlesel ihlalleri şüphesiz bu dönemlerde vuku bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsan hakları ihlallerini kaygıyla izliyoruz"

Savaşın ve ihlalin gerekçesi olduğu iddia olunan tüm anlaşmazlıkların barış yoluyla çözümünün, modern dünyanın en temel gereklilikleri ve görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Sahip olunan ekonomik ve askeri imkanlardan bağımsız olarak uluslararası hukuk nezdinde her ülkenin eşit egemenliği ilkesi, insanlığın hak temelli mücadelesinin önemli kazanımlarından birisini oluşturmaktadır. Bu ilkeyi aşındırmaya ya da ilga etmeye yönelik herhangi bir girişimin uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku açısından kabulü mümkün değildir. 24 Şubat tarihinde Rusya Federasyonu tarafından sınır komşusu Ukrayna Cumhuriyeti'ne yönelik başlatılan askeri operasyon; devletlerin eşit egemenliği, toprak bütünlüğüne saygı ve insan haklarının korunması yükümlüğü ilkeleri ile bağdaşık değildir. Bu operasyonun başladığı andan itibaren yoğun ve kitlesel insan hakları ihlallerine sebebiyet verdiği görülmektedir."

Özellikle sivillerin korunması adına insancıl hukuktan doğan sorumlulukları da hatırlatan Kılıç, tüm sorunların barışçıl yöntemlerle çözümünü temenni ettiğini aktararak, operasyon nedeniyle ortaya çıkan insan hakları ihlallerini kaygıyla izlediklerini bildirdi.

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİHEK Başkanı Kılıç'tan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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