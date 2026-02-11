Filistinli Çocuklara Mektup Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistinli Çocuklara Mektup Yarışması Ödülleri Verildi

11.02.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen "Filistinli Çocuklara Mektup" konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen "Filistinli Çocuklara Mektup" konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmanın ödül töreni, TİHEK konferans salonunda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'deki çocukların duygularına, düşüncelerine ses olmak için organize edilen yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazze'de 800 güne yaklaşan bir süre içerisinde büyük katliamlara şahit olduklarını anlatan Yılmaz, "Vicdanlarımız sızladı, gözlerimiz yaşardı. Sivil toplum kuruluşları üzerinden, devletimizin resmi kanalları üzerinden, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o dostlarımıza, kardeşlerimize yar olmaya, yaran olmaya çalıştık. Aslında Gazze'de gördüğümüzden büyük bir katliam olduğunu ve neler yaşandığını hep birlikte izledik." diye konuştu.

Yılmaz, Gazze denilince İsrail saldırıları altında açlıkla, korkuyla ve hastalıklarla mücadele eden, enkazlar altında ailesini arayan, tutuklanan ve oyun oynarken yaralanan, şehit olan çocukların akıllara geldiğini söyledi.

Yarışmanın Gazze'deki çocukların yaşadığı acıları Türkiye'deki evlatların empati yaparak yüreklerinde hissetmelerini sağladığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak Gazze'deki çocuklarımıza duyarlılık konusunda hiç boş durmadık. Sayın Bakanımızın talimatıyla öğretim yılı başında 'İlk dersimiz Gazze' diyerek Çanakkale ve Gazze üzerinden vatan savunması mesajları verdik. Türkiye'ye AFAD koordinasyonunda getirilen Gazzeli çocuklarımıza ev sahipliği yaptık. Gazzeli 754 yavrumuzun, evladımızın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise, sonra da gençlerin üniversiteyle ilgili kayıtlarının yapılması, Türkçe eğitim verilmesi, halk eğitim kurslarında annelerine, şehit yakınlarına kurslar verilmesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak eğitim faaliyetleri yürütülmesi bakanlığımızca gerçekleştirildi."

Yılmaz, AFAD tarafından Türkiye'de misafir edilen 3 bine yakın Gazzeli misafirle ilgilenmeye devam ettiklerini belirterek, yarışmaya katılanları kutladı.

"Çocukların acılarını dindirmek için çalışmak kutsal bir vazifedir"

TİHEK Başkanı Fahrettin Altun ise gençlerin hak ve özgürlükler konusunda bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini ve insan hakları alanındaki farkındalıklarının artırılmasını çok önemsediklerini, bunun insanlığın geleceği için kritik olduğunu dile getirdi.

Dünya üzerindeki savaşların, krizlerin faturasını en çok çocukların ödediğini vurgulayan Altun, Gazze'de İsrail'in soykırımı nedeniyle çocukların öldürüldüğünü, sakat bırakıldığını ve yerlerinden edildiğini anımsattı.

İsrail'in Gazze'de, Filistin'de gerçekleştirdiği zulmü lanetleyen Altun, "Bombaların gölgesinde büyüyen her çocuk, insanlığın ortak vicdanında açılan bir yaradır. Bir çocuğun güvenli yaşama hakkı asla tartışmaya açılamaz. Bir çocuğun hayatta kalma hakkı, yaşam hakkı, siyasi, ideolojik hesaplara kurban edilemez." diye konuştu.

Altun, TİHEK olarak insan haklarının evrensel niteliğini yalnızca söylemde değil, eylemde ve duruşta da savunmayı temel sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

İnsanlığın tehdit altında olduğu, gençlerin nesneleştirildiği ve toplumda pasif birer tüketiciye indirgenmek istendiği bu dönemde gençlerin yaşananlara uzaktan bakmadığının altını çizen Altun, hak temelli düşünen, sorgulayan ve adaletsizliklere karşı sesini çıkaran bireyler yetiştiğini dile getirdi.

Altun, gençlerin tüyler ürperten, insanın vicdanına dokunan hissiyatı ve fikriyatı derin mektuplar yazdıklarını ifade ederek, "Bir çocuğun yaşadığı acı, insanlığın geleceğini tehdit eden çok temel bir unsurdur ve çocukların acılarını dindirmek için çalışmak da kutsal bir vazifedir." dedi.

Konuşmalarının ardından teşekkür belgeleri takdim edildi ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Yiğit Çiçek birinci, Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nisanur Kurtyemez ikinci, Ayrancı Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Şahin üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Çocuklara Mektup Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Netanyahu’nun uçağı UCM’ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı Netanyahu'nun uçağı UCM'ye taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı
ABD’li bakan Epstein iddialarını kabul etti ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
CHP’li Mustafa Sarıgül’den Meclis’te Erzincan için yeni isim teklifi CHP'li Mustafa Sarıgül'den Meclis'te Erzincan için yeni isim teklifi
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler

17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 17:16:36. #7.11#
SON DAKİKA: Filistinli Çocuklara Mektup Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.