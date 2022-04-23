TİKA, Afganistan'da Türkoloji öğrencilerine iftar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA, Afganistan'da Türkoloji öğrencilerine iftar verdi

23.04.2022 20:32
TİKA, Afganistan'da Türkoloji öğrencilerine iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan faaliyetleri kapsamında başkent Kabil'de bulunan Eğitim ve Öğretim Üniversitesi ve Kabil Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerine iftar yemeği verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan faaliyetleri kapsamında başkent Kabil'de bulunan Eğitim ve Öğretim Üniversitesi ve Kabil Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerine iftar yemeği verdi.

TİKA Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, Büyükelçilik Ticaret Ataşesi Caner Bolat, Afganistan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Çağatay Sünerin, Türk Hava Yolları Afganistan Müdürü Raif Asana ve davetliler katıldı.

Türkoloji bölümü öğrencileri, programın kendileri için bir farklılık oluşturduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğa ve kadim ilişkilere değinen öğrenciler, Türkiye devletine ve halkına şükranlarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
TİKA, 23 Nisan'da Pakistanlı yetim öğrencilere iftar verdi TİKA, 23 Nisan'da Pakistanlı yetim öğrencilere iftar verdi TİKA Afganistan'daki yetim ve öğrencilere iftar verdi TİKA Afganistan'daki yetim ve öğrencilere iftar verdi

Afganistan, Türkiye, Kabil, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Afganistan'da Türkoloji öğrencilerine iftar verdi - Son Dakika


Son Dakika
20:29 Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı
20:22 Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü
20:18 Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
20:01 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
19:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arka kapı diplomasisi işliyor
19:38 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a sert tepki: Bu, ahlaksız bir tekliftir
19:33 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Reading'i farka boğdu!
19:00 Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti!
18:58 Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 20:38:31. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA, Afganistan'da Türkoloji öğrencilerine iftar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement