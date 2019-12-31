TİKA, Kırgızistan'da sağlık projelerine devam ediyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kırgızistan'da sağlık sektörüne destek veriyor. Türkiye Kırgızistan'da sağlık ocağı inşa etti.



Kırgızistan'ın güneyinde yer alan Celalabat ili Suzak ilçesine bağlı Kalmak-Kırçın Köyünde TİKA tarafından modern şartlara sahip bir sağlık ocağı inşa edildi. Çok eski ve kullanılamaz durumda olan sağlık ocağı hijyen standartlarını karşılamıyordu ve artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap veremiyordu.



Köy yönetimi tarafından tahsis edilen alanda 220 m2 olarak inşa edilen "Suzak İlçesi Kalmak-Kırçın Sağlık Ocağı", hem köy halkına hem de Kırgızistan Sağlık Bakanlığının görevlendireceği personellerle bölgedeki köylere hizmet verecek. Dağlık ve merkezden uzak bölgelerde halkın sağlık hizmetlerinin erişiminin artırılması adına önem arz eden bu sağlık merkezi kısa sürede tamamlandı.



TİKA, geçtiğimiz yıl Narın bölgesinde iki sağlık ocağını kurmuştu, bu yıl da Celalabat Aksı Bölge Hastanesi Kadın Doğum Bölümü, Batken Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü, Narın Atbaşı Aile Sağlık Merkezi, Bişkek Prenatal Doğum Hastanesi Patoloji Bölümünün tadilat projelerini gerçekleştirerek Kırgızistan'da sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağladı.



Kırgızistan'da Batken Birleşik Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü TİKA ile yenilendi



Kırgızistan'ın merkeze uzak, Tacikistan sınırında bulunan şehri Batken'de 520 bin kişilik nüfusun yaşadığı bölgeye sağlık hizmeti veren Batken Birleşik Bölge Hastanesi TİKA tarafından yenilendi.



Batken il statüsü almadan önce de bölge hastanesi olarak hizmet veren, nüfusun artmasıyla hem kapasite hem de yetersiz fiziki şartlar altında hizmet vermeye devam eden hastane 1968 yılında kurulmuş, 270 yataklı hastane binasının bazı bölümleri hizmet veremeyecek durumdaydı. Bu şartlar altında bulaşıcı hastalıklar bölümü de hem fiziki imkanları hem de hijyen standartlarını taşımadığı için yerel makamların talebi üzerine söz konusu bölümün acil müdahale hizmeti sağlayabilecek tarzda yenilenmesi ve ilave oda ile kapasitesinin artırılması projesi gerçekleştirildi. Bu proje ile TİKA, 2019 yılında 4. Büyük bölge hastanesi yenilemiş oldu. - ANKARA