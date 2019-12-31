TİKA, Kırgızistan'da sağlık projelerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA, Kırgızistan'da sağlık projelerine devam ediyor - Son Dakika

TİKA, Kırgızistan'da sağlık projelerine devam ediyor

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kırgızistan'da sağlık sektörüne destek veriyor.

TİKA, Kırgızistan'da sağlık projelerine devam ediyor, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kırgızistan'da sağlık sektörüne destek veriyor. Türkiye Kırgızistan'da sağlık ocağı inşa etti.


Kırgızistan'ın güneyinde yer alan Celalabat ili Suzak ilçesine bağlı Kalmak-Kırçın Köyünde TİKA tarafından modern şartlara sahip bir sağlık ocağı inşa edildi. Çok eski ve kullanılamaz durumda olan sağlık ocağı hijyen standartlarını karşılamıyordu ve artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap veremiyordu.


Köy yönetimi tarafından tahsis edilen alanda 220 m2 olarak inşa edilen "Suzak İlçesi Kalmak-Kırçın Sağlık Ocağı", hem köy halkına hem de Kırgızistan Sağlık Bakanlığının görevlendireceği personellerle bölgedeki köylere hizmet verecek. Dağlık ve merkezden uzak bölgelerde halkın sağlık hizmetlerinin erişiminin artırılması adına önem arz eden bu sağlık merkezi kısa sürede tamamlandı.


TİKA, geçtiğimiz yıl Narın bölgesinde iki sağlık ocağını kurmuştu, bu yıl da Celalabat Aksı Bölge Hastanesi Kadın Doğum Bölümü, Batken Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü, Narın Atbaşı Aile Sağlık Merkezi, Bişkek Prenatal Doğum Hastanesi Patoloji Bölümünün tadilat projelerini gerçekleştirerek Kırgızistan'da sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağladı.


Kırgızistan'da Batken Birleşik Bölge Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü TİKA ile yenilendi


Kırgızistan'ın merkeze uzak, Tacikistan sınırında bulunan şehri Batken'de 520 bin kişilik nüfusun yaşadığı bölgeye sağlık hizmeti veren Batken Birleşik Bölge Hastanesi TİKA tarafından yenilendi.


Batken il statüsü almadan önce de bölge hastanesi olarak hizmet veren, nüfusun artmasıyla hem kapasite hem de yetersiz fiziki şartlar altında hizmet vermeye devam eden hastane 1968 yılında kurulmuş, 270 yataklı hastane binasının bazı bölümleri hizmet veremeyecek durumdaydı. Bu şartlar altında bulaşıcı hastalıklar bölümü de hem fiziki imkanları hem de hijyen standartlarını taşımadığı için yerel makamların talebi üzerine söz konusu bölümün acil müdahale hizmeti sağlayabilecek tarzda yenilenmesi ve ilave oda ile kapasitesinin artırılması projesi gerçekleştirildi. Bu proje ile TİKA, 2019 yılında 4. Büyük bölge hastanesi yenilemiş oldu. - ANKARA

Kırgızistan, Celalabat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu

Son Dakika Haberleri
17:22 Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
17:22 Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
17:22 Üniversite öğrencilerinden anlamlı etkinlik - Son Dakika
17:16 AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan yeni yıl ve Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü mesajı - Son Dakika
17:16 Öğrencilere yılbaşı hediyesi - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:26:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA, Kırgızistan'da sağlık projelerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]