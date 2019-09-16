TİKA'nın gönüllü gençleri Mozambik'te batik atölyesi düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında TİKA'nın gönüllü gençleri Mozambik'in başkenti Maputo'daki öğrencilerle el sanatı batik atölyesi düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyaretinde bulunuyor.

Açıklamada, bu kapsamda TİKA'nın gönüllü gençlerinin Mozambikli öğrencilere bir araya gelerek Afrika kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğu, düzenlenen 5 günlük atölyede el sanatı batik üzerine çalıştığı belirtildi.

Kumaş üzerine boyalarla uygulanan batik çalışması ile Türk ve Mozambikli öğrencilerin hayal gücünün ortaya çıkan ürünlere yansıdığı ifade edilen açıklamaya göre, Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan'ın katıldığı törende, atölye eğitimini başarıyla tamamlayan gençlere sertifikaları verildi.

"Ne zaman Türkler gelse çocuklar çok mutlu oluyor"

Açıklamada ayrıca, "Her şey bir tebessüm için" sloganıyla yola çıkılan program kapsamında Mozambikli çocuklara Türkiye'den getirilen kırtasiye malzemelerinin ve oyuncakların da verildiği vurgulandı.

Gönüllü 16 öğrencinin TİKA Maputo Program Koordinasyon Ofisi'ni ziyaret ettiği aktarılan açıklamaya göre, program kapsamında öğrenciler eğitimlerin yanı sıra yetimhaneleri de ziyaret etti ve Mozambikli çocuklarla oyun oynayarak onlara hediyeler verdi.

Açıklamada, ziyaret edilen 1 Mayıs Yetimhanesi Müdürü Ana Chanola Zimbane'nin, "Ne zaman Türkler gelse çocuklar çok mutlu oluyor, burası sizin eviniz." dediği de kaydedildi.