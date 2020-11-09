TİKA ve AA iş birliğinde "Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı - Son Dakika

TİKA ve AA iş birliğinde "Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı

09.11.2020 14:23
TİKA ve AA iş birliğinde

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde, Azerbaycanlı gazetecilere yönelik "Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" video konferans yöntemiyle başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde, Azerbaycanlı gazetecilere yönelik "Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" video konferans yöntemiyle başladı.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, video konferans ile katıldığı eğitimin açılış programındaki konuşmasına, Azerbaycan'ın, Karabağ'da sağladığı askeri başarıyı kutlayarak başladı.

Şuşa'nın kurtarılmasının, Azerbaycan'ın diğer toprakları da kurtaracağının işareti olduğunu belirten Mutanoğlu, "Burada şunu görüyoruz; el ele, gönül gönüle verdiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Türkiye son dönemde bütün desteğini Azerbaycan'a vermiş durumda." dedi.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın 30 yıla yakın işgal altındaki toprakların kurtarılması noktasında elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Mutanoğlu, bugüne kadar bütün Türk halkının, hükümetlerinin Azerbaycan'ın bu haklı davasını hep desteklediğini vurguladı.

Mutanoğlu, Minsk Üçlüsü ve diğer birtakım girişimlerin çözüm üretmek yerine, Azerbaycan halkını oyaladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Gelinen noktada şunu gördük ki eğer siz sahada güçlü bir şekilde ortaya çıkarsanız ve el ele verirseniz başaramayacağınız hiçbir zorluk olmayacaktır. Bunun en somut örneğini görmüş olduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Şuşa'nın kurtarılması diğer bütün bölgelerin kurtarılmasının da işaretidir. Artık bundan sonra temennimiz can kaybı olmadan Ermenistan ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve buranın kendi halkına teslim edilmesi. İnşallah bunu da görmüş oluruz."

AA'nın Haber Akademisi yöneticilerine, TİKA ve savunma sanayisi temsilcilerine teşekkür eden Mutanoğlu, AA'nın savaş muhabirliği eğitimiyle uluslararası hale gelmeye başladığını, bu noktada Haber Akademisinin, TİKA ile iş birliği içerisinde Ankara ve dışında birçok gazetecinin yetişmesi konusunda çalışmalar yaptığını anlattı.

Savaş bölgesi haberciliğine bu dönemde Azerbaycanlı gazetecilerin ihtiyaç duyduğunu belirten Mutanoğlu, AA'nın bu konuda uzman olduğunun altını çizdi.

"AA, savaş takibi konusunda çok tecrübeli"

Mutanoğlu, AA'nın Suriye'de iyi bir ekiple gelişmeleri takip ettiğini belirterek burada, arasında Suriye operasyonları koordinatörlerinden Salih Mahmud Leyla'nın da bulunduğu bazı AA çalışanlarının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

AA'nın savaş takibi konusunda çok tecrübeli olduğunu vurgulayan Mutanoğlu, bu tecrübenin aktarılmasına önem verdiklerini dile getirdi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki savaşın takip edilmesinde en önemli meselenin, gazetecilerin hayatta kalması olduğuna işaret eden Mutanoğlu, bu anlamda daha önce Ankara'da Polis Akademisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapılan ortak çalışmayla ciddi eğitimlerin verildiğini kaydetti.

Mutanoğlu, temennilerinin kriz bölgelerindeki bütün gazetecilerin hayatta kalabilmesi olduğunu belirterek, Ankara Garı önünde 2016'da meydana gelen, 103 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, AA foto muhabiri Ege Gürün'ün kulağında hasar oluştuğunu anlattı.

Türkiye'de bir dönem yaşanan terör eylemlerinde de bazı AA çalışanlarının yaralandığını anımsatan Mutanoğlu, bu bölgelerde hem gelişmeleri aktarmanın hem de takip eden gazetecilerin başına bir şey gelmemesini sağlamanın önemine işaret etti.

"Kurtarılan bölgelerin haberlerini vermek mutluluk"

Bu bilgi ve birikimin Azerbaycanlı gazetecilere de ciddi katkı sağlayacağına, kriz bölgelerindeki çalışmalara ışık olacağına işaret eden Mutanoğlu, temel felsefeyi, "Gerçekleri insanlara aktarmak çok kutsal bir görev ama hiçbir haber sizlerin hayatından kıymetli değil." şeklinde ifade etti.

Haberlerin bu can güvenliği sağlandıktan sonra aktarılması gerektiğini ifade eden Mutanoğlu, "Savaş bölgesinden gerçeklerin aktarılması kutsal bir görevdir. Orada birtakım insan hakları ihlalleri, savaş suçu işlenmişse bunları göstermek bizim görevimiz ama bunları yaparken mutlaka önce kendi can güvenliğimizi koruma altına almak zorundayız. Bu şekilde yaparsak iki güzelliği bir arada yapmış oluruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansının bugüne kadar Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu, Azerbaycan haber ajansı AZERTAC'la ortak çalışıldığını belirten Mutanoğlu, Karabağ topraklarının kurtarılması konusunda AA'nın da sahada çalıştığını, kurtarılan bölgenin haberlerini vermenin mutluluk olduğunu dile getirdi.

"İnşallah bir sonraki toplantımızda Karabağ topraklarının tamamının kurtarıldığı, Azerbaycan halkının öz topraklarına kavuştuğu günleri görmüş oluruz." temennisinde bulunan Mutanoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi"ne 48 Azerbaycanlı gazeteci katılıyor.

Azerbaycan, Karabağ, Savaş, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA ve AA iş birliğinde 'Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi' başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak         
14:19
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor         
13:55
Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım         
12:33
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu         
11:18
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak         
10:55
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı         
09:59
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 14:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA ve AA iş birliğinde "Savunma Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei