Son Dakika Haberleri: Tır'a Çarpan Kasksız Motosikletli Yaşamını Yitirdi

Tır'a Çarpan Kasksız Motosikletli Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Ümitcan Sağlam (20), yaşamını yitirdi.

Tır'a Çarpan Kasksız Motosikletli Yaşamını Yitirdi, System.String[]
AYDIN'ın Çine ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Ümitcan Sağlam (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Aydın- Muğla Karayolu'nun Adnan Menderes Bulvarı bölümünde meydana geldi. Cavit Aksin yönetimindeki 09 C 3128 plakalı TIR'a tali yola dönüş yapacağı sırada arkadan gelen Ümitcan Sağlam'ın kullandığı plakasız motosiklet hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kasksız motosiklet sürücüsü Sağlam, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldıran Sağlam, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Sağlam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan Sağlam'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. TIR şoförü Aksin, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:30 Kaynak: DHA

Muğla, Çine, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var

İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:30:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır'a Çarpan Kasksız Motosikletli Yaşamını Yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]