Son Dakika Haberleri: Tır'a Çarpan Otomobil, Yandı: 2 Yaralı

Tır'a Çarpan Otomobil, Yandı: 2 Yaralı

43 dakika önce

OSMANİYE'de kontrolden çıkarak TIR'a çarpan otomobil alev aldı.

Tır'a Çarpan Otomobil, Yandı: 2 Yaralı, System.String[]
OSMANİYE'de kontrolden çıkarak TIR'a çarpan otomobil alev aldı. Kazada otomobilin sürücüsü  Mustafa Ulusoy ve yanındaki Sibel Ulusoy yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçe çıkışı yakınlarında meydan geldi. Mustafa Ulusoy yönetimindeki 31 K 2365 plakalı otomobil iddiaya göre kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 80 GU 797 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazanın ardından otomobil bir anda alev alırken, yaralanan sürücü Mustafa Ulusoy ve yanındaki Sibel Ulusoy, olarak çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, otomobildeki alevler TIR'a da sıçradı. İki araç kısa sürede kullanılmaz hale geldi. İtfaiye, iki aracta çıkan yangını kısa sürede söndürürken, ağır yaralı olan Sibel Ulusoy ve Mustafa Ulusoy sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:41 Kaynak: DHA

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