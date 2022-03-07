TIR'DA SEBZE KASALARININ ARKASINA GİZLENEN 70 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ŞOFÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
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TIR'DA SEBZE KASALARININ ARKASINA GİZLENEN 70 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ŞOFÖR TUTUKLANDI

07.03.2022 19:37

VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın durdurduğu TIR'da sebze kasalarının arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 70 kaçak gömen yakalandı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın durdurduğu TIR'da sebze kasalarının arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 70 kaçak gömen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol amaçlı sebze yüklü TIR'ı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada TIR'daki sebze kasalarının arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen kaçaklar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TIR'DA SEBZE KASALARININ ARKASINA GİZLENEN 70 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ŞOFÖR TUTUKLANDI
TIR'DA SEBZE KASALARININ ARKASINA GİZLENEN 70 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ŞOFÖR TUTUKLANDI
TIR'DA SEBZE KASALARININ ARKASINA GİZLENEN 70 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ŞOFÖR TUTUKLANDI

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Afganistan, Hisarcık, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'DA SEBZE KASALARININ ARKASINA GİZLENEN 70 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ŞOFÖR TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR'DA SEBZE KASALARININ ARKASINA GİZLENEN 70 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ŞOFÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
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