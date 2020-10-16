TIR'IN ÜSTÜNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN KOPARDIĞI ELEKTRİK TELLERİ 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN... - Son Dakika

TIR'IN ÜSTÜNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN KOPARDIĞI ELEKTRİK TELLERİ 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN...

16.10.2020 06:05
TIR'IN ÜSTÜNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN KOPARDIĞI ELEKTRİK TELLERİ 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN..., System.String[]

TIR'IN ÜSTÜNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN KOPARDIĞI ELEKTRİK TELLERİ 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN ONARILDI Beyazıt'ta TIR'ın üzerindeki iş makinesi Kabataş-Bağcılar hattına ait tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına kopardı.

TIR'IN ÜSTÜNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN KOPARDIĞI ELEKTRİK TELLERİ 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN ONARILDI

Beyazıt'ta TIR'ın üzerindeki iş makinesi Kabataş- Bağcılar hattına ait tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına kopardı. Tramvay seferleri iki yönlü olarak durdu. Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, hat bakım ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu kopan elektrik kabloları tamir edildi.
Olay Fatih, Ordu Caddesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YL 5451 plakalı TIR'ın üzerindeki iş makinesi, Kabataş-Bağcılar hattına ait tramvayın Laleli, Beyazıt durakları arasındaki geçişi sırasında enerji sağlayan elektrik kablolarını kopardı. Yaşanan olay sonrası tramvay seferleri her iki yönlü olarak dururken, tramvaydaki yolcular ise tahliye edildi. Olay yerine gelen hat bakım ekipleri kopan elektrik tellerinin tamiri için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, itfaiye ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. Tramvay hat bakım ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu kopan elektrik telleri onarıldı. Yaşanan olay sırasında geçen ve yolda kalan tramvay ise tellerin onarılmasıyla garaja çekildi.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

- İstanbul
TIR'IN ÜSTÜNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN KOPARDIĞI ELEKTRİK TELLERİ 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN...
TIR'IN ÜSTÜNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN KOPARDIĞI ELEKTRİK TELLERİ 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN...
TIR'IN ÜSTÜNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN KOPARDIĞI ELEKTRİK TELLERİ 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN...

Bağcılar, Beyazıt, Kabataş, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'IN ÜSTÜNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN KOPARDIĞI ELEKTRİK TELLERİ 6 SAATLİK ÇALIŞMANIN... - Son Dakika

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