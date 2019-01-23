Son Dakika Haberleri: Tır ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Tır ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi yaralandı.

Tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobilden dışarı fırlayan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Gebze Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki 41 U 3449 plakalı hafriyat yüklü tır, Soma Şehitleri Caddesi'ne döndüğü sırada E.Ş. yönetimindeki 34 PN 1062 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta yol kenarına savrulup aydınlatma direğine çarptı.
Otomobilde bulunan D.Ş. ve N.E. adlı şahıslar, kazanın şiddetiyle araç içinden dışarı uçarak aydınlatma direği il tırın arasında sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 sağlık ekiplerini araması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından tedavi için Gebze Fatih devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, hafriyat yüklü tırın araç muayenesinin ve sigortasının olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa
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