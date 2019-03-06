Son Dakika Haberleri: Tire 1922 Spor - Nevşehir Belediyespor: 1-1

Tire 1922 Spor - Nevşehir Belediyespor: 1-1

1 saat önce

STAT: Tayfur ÇiçekHAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Tolga Dede (xx), Caner Kurt (xx)TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Burak (xx) (Dk. 65 Mümin x), Hüseyin (xx), Celal (xx), Emrah (xx), Tugay (xx), Semih (x) (Dk. 57 Bertuğ x), Nihat (xx), Furkan (xx), Gökhan (x), Berke (x) (Dk.

Tire 1922 Spor - Nevşehir Belediyespor: 1-1, System.String[]


STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Tolga Dede (xx), Caner Kurt (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Burak (xx) (Dk. 65 Mümin x), Hüseyin (xx), Celal (xx), Emrah (xx), Tugay (xx), Semih (x) (Dk. 57 Bertuğ x), Nihat (xx), Furkan (xx), Gökhan (x), Berke (x) (Dk. 87 Hasan)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Behiç (xx) - Gurur (xx), Naci (xx), Can (x), Metehan (xx), Emre (x) (Dk. 55 Uğur x), Bilal (xx), Doğancan (x) (Dk. 83 Gaffar), Ömer (xx), Tunç (x), Tita (xx) (Dk. 73 Ahmet x)

GOLLER: Dk. 42 Tita (Nevşehir Belediyespor) - Dk. 64 Furkan (Tire)

SARI KARTLAR: Bilal, Metehan (Nevşehir Belediyespor) - Hüseyin (Tire)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Kozan Belediyespor'la berabere kalan Tire 1922 Spor evinde Nevşehir Belediyespor'la da yenişemedi: 1-1. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran İzmir ekibi 38 puana yükselip 5'inci sırada kaldı. Maçta ilk golü konuk takımdan Tita atarken, Furkan 64'üncü dakikada Tire'ye beraberliği getirdi.

10'uncu dakikada Gökhan'ın pasında topla buluşan Nihat şutunu çekti, Tire 1922 bu ataktan sonuç alamadı.

15'inci dakikada Furkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.  

42'nci dakikada  Nevşehir Belediyespor öne geçti. Sol çaprazdan Emre'nin pasını alan Tita ceza sahası içinden vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti.

46'ncı dakikada Tire 1922 gole yaklaştı. Burak'la paslaşan Gökhan'ın şutunda top üst direkten döndü. 

64'üncü dakikada maça denge geldi. Nihat'ın ara pasına hareketlenen Furkan ceza sahasına girer girmez plasesini yaptı: 1-1.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:45 Kaynak: DHA

Fatih, Mustafa Hakan, Nevşehir, Tire, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Eşinden Boşanacağı İddialarını Yalanladı Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:35:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire 1922 Spor - Nevşehir Belediyespor: 1-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]