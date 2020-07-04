Tire'de başkanlık makamında "böcek" bulundu - Son Dakika

Tire'de başkanlık makamında "böcek" bulundu

Tire Belediye Başkanlığı makam odasındaki çekmece içinde dinleme cihazı bulundu.

Tire Belediye Başkanlığı makam odasındaki çekmece içinde dinleme cihazı bulundu. Dinleme cihazıyla ilgili Tire Kaymakamlığı ve Tire Emniyet Müdürlüğüne bilgi veren Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, "Bizim kimseden saklımız gizlimiz yok, bunu yapan illaki ortaya çıkacaktır" dedi.

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Tire Belediyesi Başkanı Salih Atakan Duran'ın makam odasında dinleme cihazı bulundu. Makam odasındaki çekmecede bulunan cihaz ile ilgili Duran, Tire Kaymakamlığı ve Tire Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. Emniyetten gelen uzman polisler dinleme cihazını ve giriş çıkışları incelemek için görüntü kayıtlarını tutanakla teslim aldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Duran, "Bizim kimseden saklayacak da gizleyecek de bir şeyimiz yok. Biz bu makamın kapılarını tüm halkımıza açtık. Belediyeyi kapalı kapılar ardından karar alınan durumdan Tire halkına hesap verir, adil, şeffaf bir hale getirdik. Çok şükür kimseden hiçbir konuda, hiçbir şekilde çekincemiz yok" diye konuştu. - İZMİR

Salih Atakan Duran, Tire Belediyesi, Tire, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tire'de başkanlık makamında 'böcek' bulundu - Son Dakika

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