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Tire'de "İncir Festivali" düzenlenecek

41 dakika önce

Tire Belediyesi'nin ilçedeki incir üretimine dikkat çekmek üzere "İncir Festivali" düzenleyeceği bildirildi.

Tire'de

Tire Belediyesi'nin ilçedeki incir üretimine dikkat çekmek üzere "İncir Festivali" düzenleyeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gölet Şenlik Alanında 29 Eylül Pazar günü düzenlenecek festivalde tüketiciler, tüccarlar ve incir üreticilerinin bir araya geleceği belirtildi.

Etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop&Caz Orkestrası'nın konser vereceği, Tire Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun gösteri sunacağı da bildirildi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, yaptığı açıklamada, "Tire incirinin lezzetini en iyi şekilde duyurmak için üreticimizle omuz omuzayız. Festivalde tüketicileri ve incir tüccarlarını direkt üreticimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Tire Belediyesi, Eylül, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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