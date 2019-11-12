Son Dakika Haberleri: Tire'de jeotermal ihalesine tepki
Son Dakika Güncel Tire'de jeotermal ihalesine tepki - Son Dakika

Tire'de jeotermal ihalesine tepki

6 saat önce

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, ilçede jeotermal santral kurulmasına karşı olduklarını açıkladı.

Tire'de jeotermal ihalesine tepki, System.String[]

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, ilçede jeotermal santral kurulmasına karşı olduklarını açıkladı.

Belediye binasında çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü temsilcisinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Duran, yarın yapılacak jeotermal kaynak arama ihalesinin iptalini istediklerini ifade etti.

Aydın'daki jeotermal tesislerin tarımsal üretime zarar verdiğini, huzursuzluğa neden olduğunu savunan Duran, "Jeotermalin götürüsü getirisinden fazladır. Bizler havamızın, doğamızın, ürünlerimizin ve geleceğimizin kirletilmesini istemiyoruz. Bu ve benzeri çalışmalar için doğaya, insana ve ürünlerimize zarar gelmeyecek yeni teknoloji getirildiyse gelin bizleri ikna edin. Tireliler ikna olmadan bizler ikna olmayacağız, biz Tire'de bu haliyle bir çalışma istemiyor, jeotermale hayır diyoruz." dedi.

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu da ilçede ihaleye çıkarılacak 6 jeotermal sahasının bulunduğunu, buralarda santral kurulması halinde ilçede tarımın olumsuz etkileneceğini öne sürdü.

Aydın'da jeotermal santral bulunan yerlerde tarım alanlarını incelediğini ifade eden İbişoğlu, "En temiz enerji jeotermal deseler de zararı apaçık görünüyor. Reenjeksiyonların tekniğe uygun yapılmaması, kimyasal gazların doğaya salınması, bitki örtüsüne ve yer altı sularına da zarar veriyor. Biz topraklarımıza sahip çıkmalıyız. 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu, zeytinlik alanların 3 kilometre yakınına sanayi tesisi kurulamayacağını söylüyor. İlçemizin tamamında zeytinlik var. Jeotermal arama bu anlamda yasaya uygun değil. Biz bağımızı bahçemizi bırakıp gitmeyeceğiz." dedi.

Salih Atakan Duran, Aydın, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitcoin Safiye'den sonra Bitcoin Kürşat! Benzer yöntemle milyonluk vurgun yaptı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 21:49:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tire'de jeotermal ihalesine tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]