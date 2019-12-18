Tire'de Kıbrıs gazilerine madalya takdimi - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı gazi ve aileleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Madalyalarını Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve Tire Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can'ın elinden alan gaziler duydu dolu anlar yaşadı.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Atakan, "Bugün güzel ilkemizde huzur ve güven içinde yaşıyorsak şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Bugünlere şehitlerimizin ruhu, gazilerimizin mücadeleleri sayesinde ulaştık, ülkenin her bir ferdi olarak onlara minnettarız" dedi.

Kaymakam Çobanoğlu ise "45 yıl önce Kıbrıs'ta zulüm gören soydaşlarımız için oradaydık. O harekat o gün nasıl gerekliyse bugün de sınırlarımızın ötesinde yapılan Barış Pınarı ve Zeytin Dalı gibi harekatlar da gereklidir" diye konuştu.

Programda izleyicilere Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili video da izletildi. Tire Halk Eğitim Merkezi (HEM) Halk Oyunları ekibinin gösteri yaptığı madalya töreni şef Gökhan Orbahçı yönetimindeki ve Tire Belediyesi müzisyenlerinin de yer aldığı Tire HEM Türk Halk Müziği Korosu konseri ile sona erdi.

Törende 23 gaziye madalyaları takdim edildi.