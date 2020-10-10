Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili TISİAD heyeti ile görüştü - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Türkiye- Irak Sanayici ve İşadamları Derneği (TISİAD) üyeleri ile görüştü.

Sinanoğlu, TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, TISİAD Başkan yardımcıları Reber Haşimoğlu ve Ahmet Akkurt, yönetim kurulu üyeleri Orhan Altınöz ve Salih Çelik'i makamında kabul etti.

Irak gezisi hakkında TISİAD Başkanı Kılıç'tan bilgi alan Sinanoğlu, Türkiye ve Irak arasında ticari, sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkilerin arttırılması, mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması amacını taşıyan derneğin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sinanoğlu, "Muhtemel işbirliği alanları üzerinde bilgi alışverişinde bulunduk. İlçemize yatırım olanakları üzerinde konuştuk. İlçemize yatırımcı ilgisinde artış var. Bu ilginin somut yatırımlara dönüşmesi konusunda gayret gösteriyoruz." dedi.