TİSK, Türk-İş, Hak-İş ve Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadelede için ortak proje - Son Dakika

TİSK, Türk-İş, Hak-İş ve Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadelede için ortak proje

TİSK, Türk-İş, Hak-İş ile Yeşilay arasında imzalanan proje ile çalışanlara bağımlılıkla mücadelede destek verilecek.

TİSK, Türk-İş, Hak-İş ve Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadelede için ortak proje, System.String[]

TİSK, Türk-İş, Hak-İş ile Yeşilay arasında imzalanan proje ile çalışanlara bağımlılıkla mücadelede destek verilecek.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti (YEŞİLAY) arasında bağımlılıktan kurtulma konusunda ortak iş birliği protokolü imzalandı.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl TİSK ev sahipliğinde ve İşçi Konfederasyonlarının da katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen "Ortak Paylaşım Forumu"nda, tüm katılımcıların hemfikir kalarak sahiplendiği konulardan biri daha hayata geçirilecek ve on binlerce kişiye daha sağlıklı bir hayatın kapılarını açmalarında destek olunacak.

Tamamı ücretsiz olacak "İlk Adımı At" eğitimleri dijital canlı "webinarlar" olarak gerçekleştirilecek ve sağlıklı yaşam, teknoloji, tütün ve madde gibi bağımlılık türleriyle başa çıkma hakkında bilgi edinmek isteyenlere ilk adımı atma motivasyonu kazandırılacak.

"Webinarlar" ile çalışanlar ve yakınları başta olmak üzere, Yeşilay'dan eğitim talebinde bulunan herkese ulaşılacak. Eğitimler 20 Ağustos ve 8 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Projenin koordinasyonu ve operasyonunu, TİSK üstlenecek. "Webinarlar" TİSK Akademi'nde yayınlanacak ve katılımcılar ücretsiz Yeşilay hizmetlerine yönlendirilerek desteklenecek.

2 milyon çalışandan oluşan bir ekosistemi temsil eden TİSK, çalışanlarını ve toplumdan her kesimi bilinçlendirmek için yola çıktığı projede Yeşilay ile iş birliği yapacak.

Bu yıl kuruluşunun 100. yılını geride bırakan Yeşilay, 118 şube, Türkiye genelinde ve Kıbrıs'ta aktif olarak 53 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 54 bin gönüllüsü ile 80 ülkedeki faaliyetleri ile bağımlılık alanında öncü kurum olarak katılımcılara sağlıklı bir hayata ilk adım için yol gösterecek.

İlk etapta 5 "webinar" ile başlatılan projede, her bir eğitim kaydedilerek TİSK ekosistemine ücretsiz gelişim imkanı sağlayan "TİSK Akademi: Online Gelişim Platformu"nda yerini alacak. Pandemi koşulları nedeniyle sadece dijital ortamda başlatılan projenin ileri fazlarında işletmelerde fiziksel eğitimler verilmesi ve böylece projenin birebir dokunduğu kişi sayısının artırılması hedefleniyor.

Katılımcılar, eğitimlerde ücretsiz Yeşilay hizmetleri hakkında bilgilendirilerek bireysel bağımlılıkla mücadelelerinde de desteklenecek.

Projenin koordinasyonunu yürüten TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, proje hakkında şunları kaydetti:

"Yeşilay ile iş birliğimizi, Ortak Paylaşım Forumu (OPF) 2019 odaklarımız çerçevesinde ve Kovid-19 sürecinde devreye aldığımız TİSK Akademi: Online Gelişim Platformu'ndaki bağımlılık eğitim içeriklerimiz ile başlattık. Artık sigara kullanımının koronavirüs riskini artırdığını ve tedaviyi güçleştirdiğini biliyoruz. Ayrıca, salgın sürecinde 7'den 70'e internet yani teknoloji kullanım süremizin yüzde 40-50 seviyelerinde arttığını görüyoruz. Bu süreçte bireysel sağlık ve bağımlılık farkındalığı için daha fazlasını yapmak hedefiyle yola çıktık. Bu konunun Türkiye'deki uzmanı Yeşilay ile iş birliğimizi sürdürüyoruz.

Önümüzdeki günlerde sağlıklı yaşamla başlayan ve teknoloji, sigara, madde gibi toplumumuzda en önde gelen bağımlılık türleri ile mücadelede ilk adım mahiyetinde olacak bir 'webinar' programı hazırladık. Salgınla mücadele dönemini bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Eğitimlerimiz sağlıklı yaşama ilk adımı atmak isteyenlere nereden başlanacağına dair farkındalık sağlamada ve sonrası için Yeşilay'ın her bir konuda detaylı tasarlanmış ücretsiz yönlendirmelerine/hizmetlerine erişmede büyük katkı sunacaktır. Yeşilay iş birliğinde, Türk-İş ve Hak-İş'in destekleri ile oluşturulan bu projenin başarıya ulaşacağına inancımız tam."

Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık ise projeye ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm dünyayı derinden etkileyen bir salgın sürecinden geçiyoruz ve bu süreç herkesin iyi ve sağlıklı yaşamın önemini bir kez daha fark etmesini sağladı. Yeşilay olarak 100 yıldır sağlıklı yaşamın bir bütün olduğu yaklaşımıyla hem sağlıklı yaşam alışkanlıkların kazandırılması hem de bağımlılıklarla mücadele edilmesi alanlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Salgın sürecinde bu çalışmalarımıza özel sektörden de destek gelmesi ve sağlıklı alışkanlıkların teşviki yönündeki duyarlılığın artması bizim için umut veriyor.

TİSK, Türk-İş ve Hak-İş'e bu vesileyle tüm toplumumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İşçi ve İşveren Konfederasyonlarının desteği ile çok geniş bir kitleye ulaştıracağımız eğitimlerimiz sonrasında da katılımcılarımızı sağlıklı yaşam yolculuklarında yalnız bırakmayacağız. İhtiyaç duymaları halinde 118 şubemiz ve 53 Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz ile ücretsiz sosyal destek hizmetimizi sunacağız. Güçlü bir iş birliği yaptığımız bu projenin bir başlangıç olmasını; topluma ve tüm kurumlara örnek teşkil etmesini diliyorum."

Türk İş, Yeşilay, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİSK, Türk-İş, Hak-İş ve Yeşilay'dan bağımlılıkla mücadelede için ortak proje - Son Dakika
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