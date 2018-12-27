Tofaş'ta Harper ile Yollar Ayrıldı
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Demonte Harper ile yollarını ayırdı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD
'li oyuncu Demonte Harper ile yollarını ayırdı.
TOFAŞ'tan yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu öncesi Rusya
'nın Zenit- Saint Petersburg
takımından transfer edilen 29 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrılma kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, ULEB Avrupa
Kupası son 16 turuna kalınamamasının ardından Türkiye
ligindeki yabancı oyuncu statüsü nedeniyle kadroda daralmaya gidildiğine dikkat çekilerek, "Bu doğrultuda ABD'li oyuncularımızdan Demonte Harper ile karşılıklı anlaşılarak bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:49 Kaynak: AA
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