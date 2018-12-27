Son Dakika Haberleri: Tofaş'ta Harper ile Yollar Ayrıldı

Tofaş'ta Harper ile Yollar Ayrıldı

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Demonte Harper ile yollarını ayırdı.

Tofaş'ta Harper ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Demonte Harper ile yollarını ayırdı.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu öncesi Rusya'nın Zenit- Saint Petersburg takımından transfer edilen 29 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrılma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, ULEB Avrupa Kupası son 16 turuna kalınamamasının ardından Türkiye ligindeki yabancı oyuncu statüsü nedeniyle kadroda daralmaya gidildiğine dikkat çekilerek, "Bu doğrultuda ABD'li oyuncularımızdan Demonte Harper ile karşılıklı anlaşılarak bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:49 Kaynak: AA

Zenit, Saint Petersburg, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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