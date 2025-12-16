"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu

"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu
16.12.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Süper Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Sorumlular adalet önünde hesap verecek." dedi. Konuyla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun vatandaşları kabul ettiği makam odasında yapılan güvenlik kontrolleri sırasında dinleme cihazı tespit edildi.

GÜVENLİK BİRİMLERİ KONTROL SIRASINDA BULDU

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontroller neticesinde bulunan dinleme cihazının ardından durum derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde olayla ilgili adli ve teknik süreç başlatıldı.

DETAYLI ARAMA BAŞLATILDI

İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alınırken, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturmanın ilgili kurumlar tarafından büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü öğrenildi.

BAŞKAN YAZICIOĞLU İSYAN ETTİ

Olayın ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren şahsına ve Tokat Belediyesi'ne yönelik sistemli dezenformasyon ve karalama çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

"HESAP VERECEKLER"

Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, Canikli Konağı'ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunmasının kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, "Bu makam odası Tokatlılara aittir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımızı vatandaşlarımıza hiç kapatmadık. Halkımızı ayırmadan, ayrıştırmadan misafir ettik" ifadelerini kullandı.

Babası merhum Recep Yazıcıoğlu'nun izinden yürüdüklerini dile getiren Yazıcıoğlu, sosyal medya saldırıları, iftiralar, dinleme faaliyetleri ve siber saldırıların Tokat'a hizmet etme kararlılıklarını asla zayıflatamayacağını kaydetti. Dinleme cihazının tespit edilmesinin ardından olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Yazıcıoğlu, "Bu saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Süper Vali'nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da Yürüyen Robot Heyecan Yarattı Kastamonu'da Yürüyen Robot Heyecan Yarattı
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’a son veda Gözyaşları sel oldu Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a son veda! Gözyaşları sel oldu
Antakya Künefesi, Dünyanın En İyi Tatlısı Seçildi Antakya Künefesi, Dünyanın En İyi Tatlısı Seçildi
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Cumhur İttifakı’na yeşil ışık Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
Yüsra Geyik, düğünde döktürdü Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı Yüsra Geyik, düğünde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
Asena Keskinci’nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

11:52
Gözünün yaşına bakmadılar David Jurasek’e soğuk duş
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş
11:38
Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü belli oldu
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu
11:27
Altında hiç görülmemiş olay Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
11:08
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor
11:07
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı 3’ü birden aynı listede yer aldı
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı
10:31
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili “kitle imha silahı“ ilan etti
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili "kitle imha silahı" ilan etti
10:28
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy’la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 11:57:17. #7.13#
SON DAKİKA: "Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.