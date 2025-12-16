"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu

Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun vatandaşları kabul ettiği makam odasında yapılan güvenlik kontrolleri sırasında dinleme cihazı tespit edildi.

GÜVENLİK BİRİMLERİ KONTROL SIRASINDA BULDU

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontroller neticesinde bulunan dinleme cihazının ardından durum derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde olayla ilgili adli ve teknik süreç başlatıldı.

DETAYLI ARAMA BAŞLATILDI

İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alınırken, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturmanın ilgili kurumlar tarafından büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü öğrenildi.

BAŞKAN YAZICIOĞLU İSYAN ETTİ

Olayın ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren şahsına ve Tokat Belediyesi'ne yönelik sistemli dezenformasyon ve karalama çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

"HESAP VERECEKLER"

Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, Canikli Konağı'ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunmasının kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, "Bu makam odası Tokatlılara aittir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımızı vatandaşlarımıza hiç kapatmadık. Halkımızı ayırmadan, ayrıştırmadan misafir ettik" ifadelerini kullandı.

Babası merhum Recep Yazıcıoğlu'nun izinden yürüdüklerini dile getiren Yazıcıoğlu, sosyal medya saldırıları, iftiralar, dinleme faaliyetleri ve siber saldırıların Tokat'a hizmet etme kararlılıklarını asla zayıflatamayacağını kaydetti. Dinleme cihazının tespit edilmesinin ardından olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Yazıcıoğlu, "Bu saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir" dedi.