Tokat Belediye Plevne: 3-1

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ARKASSPOR: Blankenau (xx), Burak Güngör (xxx), Matic (xx), Efe (xx), Yiğit (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Bravo (xxx), Mustafa Koç (xx), Mirza (xx)TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Furkan (x), West (x), Kvalen (xxx), Cansın (x), Graciano (xxx), Abdullah (xxx), Semih (xx), Atakan (x), Hasan (x)SETLER: 25-20, 25-27, 25-17, 25-21
SÜRE: 117 dakika (27, 34, 25, 31)
AXA Sigorta Efeler Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Arkasspor, evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-20, 25-27, 25-17 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi.
- Kaynak: DHA
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