Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Yeni Oyun

Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu
, "Elli Metre Yüksekten İçi Su Dolu Konserve Kutusuna Balıklama Atlamak" adlı oyunu sahneledi.
Coşkun Irmak'ın yazdığı, Ferhat Pekyiğit'in yönettiği oyun, 26 Haziran Atatürk
Kültür Sarayı Adnan Menderes
Konferans Salonu'nda tiyatroseverlerle buluştu.
Oyunda, gittiği her kentte, 50 metre yüksekten içi su dolu konserve kutusuna balıklama atlayacağını iddia eden ve bu gösterisiyle dünya çapında üne kavuşan Pierre'in, her seferinde bir mazeretle gösterisini iptal etmesi, bir gün kendisiyle görüşmek isteyen hayranı Isabelle ile yaşanmışlıkları paylaşırken geçmişleriyle yüzleşmeleri anlatılıyor.
Oyun, tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, "Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu kurduğumuz günden itibaren 550 kişi tiyatro ve oyunculuk dersi aldı. Şu an oyuncu kadrosunda 6 kadın 4 erkek oyuncumuz bulunmakta, yine eğitim grubunda 72 kursiyer eğitimine devam etmektedir. Geçen yıl kurduğumuz mutfak atölyesinde 14 kişi oyunculuk dersi alıyor." dedi.