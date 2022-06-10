Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Taşlıçiftlik Yerleşkesi'ndeki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen törende, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Üniversitelerinde 35 binden fazla öğrenci bulunduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Geçmişimize sahip çıkarken, gelecekte de mensubu olmaktan gurur duyacağınız bir kurum yaratmak için bütün mesai arkadaşlarımızla canla başla çalışıyoruz. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yaptığı bağımsız değerlendirmelerde dünyanın ilk 1200 üniversitesi arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Aynı zamanda dünyanın en çevreci, fizik ve sağlık bilimleri alanında en iyi üniversiteleri arasında olmaktan gururluyuz."

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

Bu arada, üniversiteden bu akademik yılda yaklaşık 6 bin öğrencinin mezun olduğu öğrenildi.

Mezuniyet törenine, Tokat Vali Vekili Osman Sarı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile akademisyenler de katıldı.