Tokat'ta, EBA mobil destek aracı köy yollarında - Son Dakika

TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) mobil destek aracı, öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bilgisayar veya internet erişiminde sorun yaşayan köy öğrencileri için EBA mobil destek aracı oluşturdu. Mobil araç, pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencilerin kullanımına sunuldu. Uzaktan eğitime katılmak isteyen öğrenciler, köy meydanında tablet ve bilgisayarları kullanarak eğitim alma imkanına kavuştu.

Taşımalı eğitim verilen köylerde yaşayan öğrenciler için yola çıktıklarını belirten Tokat İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya, "Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak köyde tablete, bilgisayara ve internette erişimi olmayan öğrencilerimiz için EBA destek gezici aracımızı oluşturduk. Taşımalı eğitim kapsamındaki köyde yaşayan çocuklarımızın eğitimine bu aracımızı tahsis ettik. Sadece interneti getirmiyoruz. Buraya tableti, bilgisayarı getiriyoruz. Öğrencilerimizin ödevlerini getiriyoruz. Öğrencilerimiz canlı ders yaparak öğretmenleri ile buluşuyor. Velilerimiz ve öğrencilerimiz ise bu uygulamadan çok memnun" diye konuştu. 'OKULLARIN AÇILMASINI İSTİYORUZ'Merkeze bağlı Kızılöz köyünde yaşayan 7'nci sınıf öğrencilerinden Şuayip Mertbaşı, uygulamadan memnun olduğunu söyleyerek "Bizim köyümüzde internet sıkıntısı olduğundan ders işleyemiyorduk. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde artık köyümüzde de ders yapabiliyoruz. Bu yüzden de kendisine çok teşekkür ediyorum. Arkadaş ve öğretmenlerimizi çok özledim ama Cumhurbaşkanımız sayesinde haftada 2 gün de olsa öğretmenlerimizi görebiliyoruz" diye konuştu.

Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi İrem Sütlüer ise "Şu anda canlı ders yapıyoruz. Ama öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Okulların açılmasını istiyorum" dedi. Veliler ise yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyledi.