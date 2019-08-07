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Tokat'ta kurban bayramı hazırlıkları

1 saat önce

Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve sükun içerisinde geçirilebilmesi için bir dizi tedbir aldı.

Tokat'ta kurban bayramı hazırlıkları, System.String[]
Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve sükun içerisinde geçirilebilmesi için bir dizi tedbir aldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde belediye ekipleri halkın huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için bir dizi tedbir aldı. Yapılan çalışmaları değerlendiren Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, hayvan kesim yerlerinde ve satış noktalarında çevre ve halk sağlığı konusunda gerekli olan düzenleme ve tedbirlerin alındığını söyledi. Başkan Karagöl, "Zabıta Müdürlüğü çalışanlarımız ve veteriner hekimlerimiz iş birliği içinde birlikte hareket ederek hayvan sevk pusulası ve küpelenen hayvanlarda pasaportu olmayan hiçbir hayvan nakline izin vermeyerek halkımızın sağlığını tehdit edecek hayvan girişine engel oluyorlar. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ise kurban kesiminden sonra kurban kesim yerlerinde oluşacak her çeşit atığı çevre kirliliğine sebep vermeden, insan sağlığını tehdit etmesine müsaade etmeyecek şekilde çalışmalarını planladılar. Belediyemiz Bayram süresince temizlik çalışmaları için personel görevlendirmelerini yaparak gerekli tedbirleri şimdiden aldılar. Ayrıca hemşehrilerimize birde uyarım olacak; kurban bayramı öncesi daha da yoğunlaşan sahte paralara karşı dikkatli olmaları. Sahte para ile karşılaşan hemşehrilerimizin Emniyet Müdürlüğümüze, kendisine en yakın zabıta çalışanımıza bilgi vermesi halinde en kısa sürede tedbir alınır ve olmuş ya da olacak olan mağduriyetlerin önüne geçilmiş olunur' dedi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
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