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Tokat'ta yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıttı

6 saat önce

Tokat'ta yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıttıTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 'Uluslararası Öğrenci Etkinliği' düzenlendi.

Tokat'ta yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıttı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 'Uluslararası Öğrenci Etkinliği' düzenlendi. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde 14 farklı ülkeden gelerek Tokat'ta öğrenim gören bin 300 yabancı uyruklu öğrenci, kendi ülkelerindeki dansları ve yemeklerini Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla tanıttı. Yöresel yemekleri ile danslarını sergileyen Pakistan, Irak, Ürdün, Suriye, Filistin, Azerbaycan, Somali, Uganda, Afganistan, Demokratik Kongo, Çad, Kamerun, Kosova ve Nijeryalı öğrenciler, vatandaşlardan büyül ilgi gördü.

Etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bünyamin Şahin ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Yılmaz, Uluslararası öğrencilerimizle 'Uluslararası öğrenci etkinliği' düzenledik. Programda öğrencilerimiz kendi yörelerine ait yemekleri hazırladı ve kendi danslarını sergiledi. Programın amacı, yabancı öğrencilere Tokat'ı tanıtmak, Tokatlıların da bu öğrencileri tanımasını sağlamak. Üniversitemizde son yıllarda çok sayıda yabancı öğrencimiz var. Yaklaşık bin 300 uluslararası öğrencimiz eğitim görmekte. Tamamı kendi imkanlarıyla okuyan öğrenciler. Kendileri harçlarını yatırıyorlar ve kendi imkanları ile okuyorlar. Öğrencilerimizi Tokatlılar ile buluşturmuş olduk. Çok güzel ve etkili oldu, oldukça yoğun bir katılım oldu. Vatandaşların belki isimlerini bile bilemediği ülkeler vardı, o ülkeleri tanıma fırsatları oldu. Farklı etkinliklerimizle Tokatlılara öğrencilerimizi tanıtmış olacağız dedi.

Somali'den gelerek Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde eğitim gören Muhammed Dırsi, Uluslararası etkinlikleri yemekleri, kültürleri, dansları bu şekilde Tokat halkına sergiledik. Tokat halkı yaptığımız yemeklerin tadını çok beğendi diye konuştu.

Tokat'ta yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıttı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Cumhuriyet Meydanı, Somali, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:04 Kaynak: DHA
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