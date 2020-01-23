TOKİ'den, Yeni Eskişehir Stadyumu açıklaması

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yeni Eskişehir Stadyumu için bir açıklama yayımlayarak, "Söz konusu elemanlarda oluşan kısmi hasarlar birkaç gün içinde netleşecek üniversite değerlendirme raporları çerçevesinde ivedilikle giderilecektir" dedi.



Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Valiliği, Yeni Eskişehir Stadyumu çatısının çökme tehlikesi nedeniyle kullanımına ara verildiğini duyurmuştu. Konu ile ilgili bir açıklama yayımlayan TOKİ, "7 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen yoğun olumsuz hava koşulları sonucu çelik çatı makaslarındaki sekonder elemanlarda kısmi deformasyon oluşmuş, sistemin ana taşıyıcısı çelik halat ve diğer çelik elemanlarda herhangi bir deformasyon olmadığı, TOKİ teknik heyeti, proje müellifi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konusunda uzman akademisyenlerin incelemesi sonucu anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:



"TOKİ tarafından inşaatı yapılan 33 bin seyirci kapasiteli Eskişehir Stadı 2016 yılında hizmete açılmış ve dört senedir kullanılmaktadır.



7 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen yoğun olumsuz hava koşulları sonucu çelik çatı makaslarındaki sekonder elemanlarda kısmi deformasyon oluşmuş, sistemin ana taşıyıcısı çelik halat ve diğer çelik elemanlarda herhangi bir deformasyon olmadığı, TOKİ teknik heyeti, proje müellifi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konusunda uzman akademisyenlerin incelemesi sonucu anlaşılmıştır.



Stadın yapımı sırasında alınan numunelere yapılan testler ve yeni yapılan malzeme testlerinde de söz konusu malzemelerin proje hesaplarında dikkate alınan değerlere ve ilgili çelik dayanımına sahip olduğu raporlarla tespit edilmiştir.



Söz konusu elemanlarda oluşan kısmi hasarlar birkaç gün içinde netleşecek üniversite değerlendirme raporları çerçevesinde ivedilikle giderilecektir.



Diğer taraftan İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin Eskişehir Stadında yerinde inceleme yapılması yönündeki herhangi bir talebi İdaremize ulaşmadığı gibi Odanın tabi olduğu mevzuat hükümleri kapsamında inceleme, değerlendirme ve rapor verme görevi, yetkisi ve yeterliliği olmadığı aşikardır. Söz konusu incelemenin konusunda uzman akademisyen kadrosuna sahip Üniversiteler tarafından yapılması gerektiğinden İdaremizce bu inceleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yaptırılmıştır." - ANKARA