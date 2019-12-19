TOKİ'nin sosyal konut projesi Batmanlıları sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKİ'nin sosyal konut projesi Batmanlıları sevindirdi - Son Dakika

TOKİ'nin sosyal konut projesi Batmanlıları sevindirdi

6 saat önce

TOPLU Konut İdaresi'nce (TOKİ) Türkiye genelinde başlatılan 100 bin konut projesi kapsamında Batman'a 400 konut inşa edilecek.

TOKİ'nin sosyal konut projesi Batmanlıları sevindirdi, System.String[]

TOPLU Konut İdaresi'nce (TOKİ) Türkiye genelinde başlatılan 100 bin konut projesi kapsamında Batman'a 400 konut inşa edilecek. Ev sahibi olma hayalini yaşayanlar projenin dört gözle hayata geçirilmesini beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin konut projesi Batman'da sevinçle karşılandı. Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları 16 Aralık tarihinde başlarken, proje kapsamında 400 konutun yapılacağı Batman'da çok sayıda kişi şimdiden başvurulara başladı. TOKİ'nin sosyal konut projesiyle ilk kez ev sahibi olma umudunu yaşayanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

'EVİ OLMAYANLARA BÖYLE BİR İMKAN SUNULMASI BİZİ MEMNUN ETTİ'

Batman Emekliler Derneği Başkanı Hüseyin Ekmen, TOKİ'nin sosyal konut projesinin yoksul ve emekliler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Ekmen, "Türkiye genelinde bu projenin yapılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Evi olmayanlara böyle bir imkan sunulması bizi memnun etti. Bu projenin devamının geleceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız evi olmayanları ev sahibi yapma girişimi çok önemlidir. Emekliler ve yoksullar ödeyebileceği kadar taksit imkanı sunulması ile faiz oranlarının düşük olması çok ayrı bir avantajdır. Evsizlere böyle bir imkanın sunulmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. Hasan Candan ise, bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı sevinç duyduklarını belirterek, "İmkanlar ölçünde başvurumuzu yapacağız. Evsiz olanlar devlet sayesinde ev sahibi olacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Projeyi sevinçle karşılayan Emin Çelik de, "Herkes için mükemmel bir proje oldu. İnsanlar yıllardır ev sahibi olması için çalışıyordu. Bu projeyle çok rahatlıkla ev sahibi olabilecekler. Konut sayısının artmasını umuyorum" dedi.


Türkiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:29 Kaynak: DHA
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