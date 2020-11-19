Toplam sağlık harcaması 201 milyar lirayı geçti - Son Dakika

Toplam sağlık harcaması 201 milyar lirayı geçti

19.11.2020 10:20
Toplam sağlık harcaması 201 milyar lirayı geçti, System.String[]

Toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL'ye yükseldi.

Toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Sağlık Harcamaları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 22,5 artarak 156 milyar 819 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 18,8'lik bir artış oranı ile 44 milyar 212 milyon TL olarak tahmin edildi.

Toplam sağlık harcamasının yüzde 78,0'ı genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında yüzde 78,0, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 22,0 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 51,7, merkezi devlet yüzde 25,6, hanehalkları yüzde 16,7, sigorta şirketleri yüzde 2,9, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,7'lik bir paya sahip oldu.

Cari sağlık harcaması 187 milyar 673 milyon TL olarak gerçekleşti

Cari sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,1 artarak 187 milyar 673 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 30,5 artarak 13 milyar 357 milyon TL'ye ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının yüzde 48,2'si hastanelerde yapıldı

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2019 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2019 yılında yüzde 48,2 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 25,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 11,9 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2018 yılında 2 bin 30 TL iken, 2019 yılında yüzde 19,9 artarak 2 bin 434 TL'ye yükseldi.

Toplam sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4,7'sini oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2018 yılında yüzde 4,4 iken, 2019 yılında yüzde 4,7 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2018 yılında yüzde 4,1 iken, 2019 yılında yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı yüzde 16,7 oldu

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 33 milyar 626 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında yüzde 16,7 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Toplam sağlık harcaması 201 milyar lirayı geçti
Toplam sağlık harcaması 201 milyar lirayı geçti
Toplam sağlık harcaması 201 milyar lirayı geçti
Toplam sağlık harcaması 201 milyar lirayı geçti
Toplam sağlık harcaması 201 milyar lirayı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toplam sağlık harcaması 201 milyar lirayı geçti - Son Dakika Ekonomi


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