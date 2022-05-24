Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna son vermek için herkes akşam açıklanacak verileri bekliyor

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Sağlık Bakanlığı, dün akşam Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 123 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 922 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise bin 115 oldu.22 Mayıs'ta ise 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLERDE

Türkiye'de koronavirüs verileri açıklanırken vaka sayılarının son iki gündür 1000'in altında olması sevindirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak." dedi.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK

Buna göre vaka sayıları bugün de 1000'in altında gerçekleşirse toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu tamamen kaldırılacak.