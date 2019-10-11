Toplumsal cinsiyet eşitliği için iletişim kampanyası

İzmir Büyükşehir Belediyesi "kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımı" olarak tanımlanabilecek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve cinsiyete dair ayrımcılığın önüne geçmek için iletişim çalışmalarına başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Temmuz 2019'da aldığı meclis kararı doğrultusunda hazırlanan video ve çeşitli iletişim materyalleriyle bu konuda toplum genelindeki algının değiştirilmesi hedefleniyor.

İzmir'de kapalı ve açık alanlarda, reklam panolarında, toplu ulaşım ve dijital ilan panolarında kullanılacak video ve görsellerle desteklenecek iletişim kampanyasının sloganı "Her Yerde Eşitiz". Kampanya toplum tarafından kadın ve erkeğe biçilen rolleri iş ve meslekler üzerinden sorguluyor.

"İZMiR BU KONUDA ÖRNEK BiR KENT OLACAK"

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığın artması için eğitim ve iletişim çalışmalarının artırılmasına önem veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in bu alanda yaptığı çalışmalarla öncü ve Türkiye'ye örnek bir kent olacağını ifade ediyor. Tunç Soyer, kadın ve erkeğin yaşamın her alanında eşit olması için yerel yönetim olarak bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacaklarının altını çiziyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç ise kampanyanın önemine vurgu yaparken, "Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık sadece kadınların değil, erkeklerin de hassasiyetle üzerinde durması gereken bir konu. Belediye başkanımız da bu konuda örnek bir insan. Komisyon üyelerimiz ve bürokratlarımızla bu alanda zevkle ve uyumla çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.