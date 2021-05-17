Toprak Mahsulleri Ofisi, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi Açıklaması - Son Dakika

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi Açıklaması

17.05.2021 23:23
Toprak Mahsulleri Ofisi, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi Açıklaması, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda hububat alımı yapılacağı bildirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda hububat alımı yapılacağı bildirildi.

TMO Genel Müdürlüğünden, 2021 dönemi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye'de hububat ve bakliyat hasadına bu ay başlandığı hatırlatılan açıklamada, ülke genelinde hasadın, bugün itibarıyla arpa, buğday ve kırmızı mercimekte yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından izlendiği ve piyasaların seyrine göre TMO politikalarının şekillendirildiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alım fiyatlarını duyurduğu anımsatıldı.

Açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sisteminin devam edeceği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 170 nokta) alım faaliyeti gösterecektir. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler, bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO'ya satabilecekler. İş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü, lisanslı depolar üzerinden ise pazar günü de dahil her gün alım yapılacak. Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacak. Böylece üreticinin ton başına ilave 11,80 lira kazancı olacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Ürününü lisanslı depolar üzerinden ELÜS olarak TMO'ya satanlara ödemeler ise en geç üç gün içerisinde yapılacak."

Üreticilerin, lisanslı depoları kullanmalarının menfaatlerine olacağı vurgulanan açıklamada, "Nitekim lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde; yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 750 liraya kadar ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı (5 milyon liraya kadar) ile peşin ödeme gibi avantajlar mevcuttur." ifadesi kullanıldı.

ÇKS'ye kaydı olmayan, ürünlerini 2 Kasım'dan itibaren satabilecek

Açıklamada ayrıca, bu yılki hasat dönemi hububat alımlarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarı üzerindeki yüzde 50 fazlasına kadar ürünün tamamının satın alınacağı kaydedilerek, söz konusu sisteme kayıtlı olmayan kesimlerin ise üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki ürünü 2 Kasım'dan itibaren TMO'ya satabileceği belirtildi.

Ofisin, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacağına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticiler randevu almasına gerek duymadan ürününü istedikleri zaman ELÜS yoluyla TMO'ya satabilecek. Geçen yıl tonu 1650 olan Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday fiyatı bu yıl yüzde 36,4 artırılarak ton başına 2 bin 250 lira olarak belirlendi. Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 2 ilave fiyat uygulanacak. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına 2300 liraya ulaşacaktır. Ortalama verimler dikkate alınarak Bakanlığımızca hububata ton başına 275 lira, bakliyata ise 910 lira prim ve destek verilmektedir."

2021 TMO alım fiyatları şöyle:

CİNSİ

ALIM FİYATI (TL/TON)

MAKARNALIK BUĞDAYLAR

MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup)

2.450

DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY

2.200

EKMEKLİK BUĞDAYLAR

SERT EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup)

2.250

DİĞER EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup)

2.200

DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY

2.050

ARPA

1.750

ÇAVDAR-TRİTİKALE

1.750
YULAF

1.900
KIRMIZI MERCİMEK (1. Sınıf)

5.000

YEŞİL MERCİMEK (1. Sınıf)

4.150

NOHUT (1. Sınıf)

4.050

Öte yandan açıklamada, TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerini mutlaka almaları gerektiğine işaret edilerek, ÇKS bilgilerini güncellemeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerektiği kaydedildi.

Lisanslı depolara ürün teslim edeceklerin, bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na başvurarak üye olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, ürünün, iş yerlerine/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekalet verilerek getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisi, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Uzman isim maskelerin hangi şartta çıkacağını açıkladı: Nüfusun çoğunluğunun aşılanması gerekiyor Uzman isim maskelerin hangi şartta çıkacağını açıkladı: Nüfusun çoğunluğunun aşılanması gerekiyor Çukur dizisinde 'Şahran'ı kimin canlandıracağı belli oldu Çukur dizisinde 'Şahran'ı kimin canlandıracağı belli oldu TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti Gara şehidi Astsubay Semih Özbey'in annesi: İçimize su serpildi Gara şehidi Astsubay Semih Özbey'in annesi: İçimize su serpildi Süper Lig'de yayın gelirinden en fazla payı Galatasaray aldı Süper Lig'de yayın gelirinden en fazla payı Galatasaray aldı Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor TESK Başkanı Palandöken, Erdoğan'dan esnaf borçlarının faizsiz ertelenmesini isteyecek TESK Başkanı Palandöken, Erdoğan'dan esnaf borçlarının faizsiz ertelenmesini isteyecek

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı         
23:42
Ozan Kabak için Leicester City ve RB Leipzig devrede Ozan Kabak için Leicester City ve RB Leipzig devrede         
23:06
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
ABD, diğer ülkelere 80 milyon doz koronavirüs aşısı verecek ABD, diğer ülkelere 80 milyon doz koronavirüs aşısı verecek         
22:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteği esnafın yüzünü güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteği esnafın yüzünü güldürdü         
22:10
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti         
21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü         
20:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler         
19:43
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı         
17:49
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 23:49:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toprak Mahsulleri Ofisi, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement