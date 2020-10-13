Topraktan halka zeytin yağında hasat başladı - Son Dakika

Mudanya Belediyesi, belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytin yağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştıracak.

Mudanya'da hasat bereketi, Mudanya Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesiyle sofralara taşınmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplamaya başladı. "Topraktan halka zeytin yağı" projesi çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından toplanan zeytinler, yağhanede işlem gördükten sonra şişelenip Zeytin Dalı ekibi tarafından belediye sistemine kayıtlı ailelere ulaştırılacak.

Zeytinlerin ilk hasadını Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yaptı. Üç yıldır Mudanya'da belediyeye ait alanlardan topladıkları zeytinleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, "Her gramında alın teri olan zeytin yağımızı sevgiyle üretip, emeğimizi sevgiyle besliyoruz. Ürettiklerimizi de Zeytin Dalı birimimize kayıtlı hemşerilerimize adil bir şekilde dağıtıyoruz" diye konuştu.

Türkyılmaz, doludan zarar gören zeytin üreticisine de alım desteği vereceklerini, alınan zeytinlerin yağ haline getirilip dağıtımının yapılacağını hatırlattı. - BURSA