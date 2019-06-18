Son Dakika Haberleri: Toronto Raptors'ın şampiyonluk sevinci sürüyor
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Toronto Raptors'ın şampiyonluk sevinci sürüyor

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenerek 2019 yılı şampiyonu olan Toronto Raptors'ın şampiyonluk sevinci sürüyor.

Toronto Raptors'ın şampiyonluk sevinci sürüyor, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ı 114-110 yenerek 2019 yılı şampiyonu olan Toronto Raptors'ın şampiyonluk sevinci sürüyor.

NBA'de ABD dışındaki tek takım olan Raptors'ın, şampiyonluk kupasını Toronto'ya getirdiği kutlamalar, dün sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.
Kanada'nın diğer kentleri ile ABD ve diğer ülkelerden de katılımların olduğu belirtilen kutlamalara binlerce kişi katıldı.
Toronto merkeze giden yollar yoğun trafik nedeniyle kapanırken, kupayı taşıyan kortejin Toronto Belediye Başkanlığı binasının bulunduğu Nathan Philips Meydanı'na ulaşması saatler sürdü. Kutlamaların öğle saatlerinde biteceği duyurulmasına rağmen, Toronto şehir merkezinde toplanan Raptors hayranlarının şampiyonluk sevinci de devam ediyor.

Kanada basınında yer alan haberlerde, 2 milyondan fazla kişinin katıldığı belirtilen kutlamalar yüzünden, belediye otobüsleri ile metronun seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu. Şehir merkezine araç girişine izin verilmezken, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de tam kadro olarak belli noktalara konuşlandırıldı.

Raptors'ın şampiyonluğa ulaşmasındaki en etkili isimlerden all-star forveti Kawhi Leonard, kutlama otobüsü üzerinde kupa ile özçekim yaptı.
Taraftarların sevinç çığlıkları arasında Nathan Philips Meydanı'na ulaşan Raptors oyuncuları, burada kalabalıkla birlikte Kanada ulusal marşını okudu.
Raptors hayranlarının şampiyonluk kutlamaları, akşam saatleri olmasına rağmen devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:54 Kaynak: AA
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Toronto Raptors, Toronto, Spor
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