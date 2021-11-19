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Torosların sedir ormanlarından toplanan mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

Torosların sedir ormanlarından toplanan mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor

19.11.2021 11:28
Torosların sedir ormanlarından toplanan mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerindeki sedir ormanlarında yetişen ve Japonya'ya ihraç edilen "sedir mantarı" köylülerin ekmek kapısı oldu.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerindeki sedir ormanlarında yetişen ve Japonya'ya ihraç edilen "sedir mantarı" köylülerin ekmek kapısı oldu.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde yaşayanlar, sonbahar aylarını dört gözle bekliyor.

Etrafı sarp dağlar ve sedir ormanlarıyla kaplı Dumlugöze'de sonbaharın ilk yağmurları ile mantar mesaisi başlıyor. Sabanın erken saatlerinde 10-15 kilometre yürüyerek mantar toplamaya giden köylülerin mesaisi havanın kararmasıyla sona eriyor.

Köye gelen tüccarlar tarafından satın alınan mantarlar Antalya'da tesislerde temizlenip sınıflandırıldıktan sonra uçakla Japonya'ya gönderiliyor. Japonların oldukça ilgi gösterdiği sedir mantarına bu yüzden Japon mantarı da deniyor.

Kilosu 70 ile 90 lira arasında değişiyor"

Dumlugöze Köyü Muhtarı Mehmet Akkol, AA muhabirine, sedir mantarının eylül ayının sonlarından başlayarak, aralık ayı sonuna kadar toplanabildiğini söyledi.

Yağışlara bağlı olarak mantarın bazen çok, bazen de az yetiştiğini ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

"Çok olduğu zaman fiyatlar düşük olur. Az olduğu zaman da fiyatlar yükselir. Şu anda köydeki tüccarlar mantarı kalitesine göre 70 lira ile 90 lira arasında alıyor. Buradan tüccarların topladığı mantarlar önce Antalya'ya götürülüyor. Orada tesislerde temizlenen ve paketlenen mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor. Bu mantarı en çok Japonlar tüketiyor. Antalya bu işin merkezi. Çok narin bir ürün olduğu için yurt dışına hava yolu ile gönderiliyor."

"Bu sene yağışlar az olduğu için istediğimiz kadar mantar yok"

Akkol, mantarın köye ekonomik katkısının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Köyümüzde tarım alanları çok az. Yani köyün belli başlı bir geliri yok. Hayvancılık, kiraz ve kardelen soğanı üretiyoruz. Bu nedenle toplanıp satılan mantar çok önemli bir gelir kaynağı. Bu sene yağışlar az olduğu için istediğimiz kadar mantar yok ama yine en az 20 tondan fazla mantar toplanmıştır. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan köylüler sarp dağlardaki sedir ormanlarına çıkıp mantar toplamaya başlıyor, hava kararırken köye dönüp topladıkları mantarları satıyorlar. Kış öncesi insanlar kazandıkları para ile ihtiyaçlarını gideriyorlar."

Dağdan mantar toplayan Mevlüt Çiğdem ise 20 kilometreye yakın arazi gezdiğini ve 5 kilogram civarında mantar topladığını belirterek, "Yorucu bir iş. Bilmeyen üstüne basıp geçse bile mantarı bilemez. Mantar topladığımız alanlar çok sarp ve ıssız. Herkes bu ormanların içinde gezemez. Başka işim olmadığı zamanlar mantar toplamaya giderim. Birazını evde kendimiz yeriz, büyük çoğunluğunu da satarız. Şimdi kilosu 90 lira, iyi para. Zor ama yorulduğumuza değiyor." dedi.

Emine Gökseki de bu yıl mantarın az olduğunu ifade ederek, "Gelirimiz az. Bazen mantara çıkıyorum. Topladıklarımın birazını çocuklarıma gönderiyorum, birazını da satıyorum. Ufak tefek ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz." diye konuştu.

Torosların sedir ormanlarından toplanan mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor
Torosların sedir ormanlarından toplanan mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor
Torosların sedir ormanlarından toplanan mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor
Torosların sedir ormanlarından toplanan mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor
Torosların sedir ormanlarından toplanan mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor

Toros Dağları, Japonya, Antalya, Mantar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Torosların sedir ormanlarından toplanan mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torosların sedir ormanlarından toplanan mantarlar Japonya'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
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