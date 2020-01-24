Torosların zirvesinde kar festivali heyecanı - Son Dakika
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Torosların zirvesinde kar festivali heyecanı

6 saat önce

Mersin'de cumartesi günü kızaklı kayak etkinliği ile başlayacak olan Toroslar Kar Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

Torosların zirvesinde kar festivali heyecanı, System.String[]

Mersin'de cumartesi günü kızaklı kayak etkinliği ile başlayacak olan Toroslar Kar Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.


Toroslar Belediyesi'nin 25-26 Ocak tarihlerinde Mersin'de ilk kez düzenleyeceği Toroslar Kar Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle gönülleri fethedecek. Toroslar'ın 1453 rakımlı Arslanköy yaylasında en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlıkları tamamlanan festival, Türkiye'de kış turizmiyle öne çıkan illere de rakip olacak.


Türkiye'de ikinci, Akdeniz'de ise ilk kez Toroslar'da yapılacak olan Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası ile 2020 yılı kar voleybolu sezonunun da açılışını yapacak. Aynı zamanda etkinlik kapsamında kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterilerinin yer alacağı festivalde ünlü rap sanatçısı Eypio da sahne alacak.


Toroslar Kar Fest, vatandaşlardan da takdir topladı. Sosyal medya aracılığı ile tüm Türkiye'ye #toroslardakisdaguzel hashtagi ile ulaşan festivale birçok ilden katılım bekleniyor.


"Hep birlikte unutulmaz bir hafta sonu geçireceğiz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Festivalimiz kentimize hayırlı olsun. Tüm vatandaşlarımızı bu hafta sonu Arslanköy'e bekliyoruz" dedi. - MERSİN

Toroslar, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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